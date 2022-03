Hoteller og restauranter åbner døre til job for ukrainere

Med udsigten til, at de første opholdstilladelser til ukrainske flygtninge kan blive givet i weekenden, er hotel- og restaurationsbranchen klar til at hjælpe ukrainere ind på det danske arbejdsmarked.

Det fortæller Kristian Nørgaard. Han er politisk direktør i Horesta, der er brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

- Først og fremmest så er det for at give de mennesker, der er flygtet fra krigen i Ukraine, en mulighed for at blive en del af det danske arbejdsmarked og få en tilknytning til Danmark på den måde, siger han.

Det er også noget, som fylder hos de virksomheder, som er medlemmer af Horesta, mener han.

- Vi oplever allerede nu, at der bliver taget et stort ansvar for at få sikret nogle stillinger, som kan passe til den enkelte, siger han.

Kristian Nørgaard kender eksempelvis til en mindre jysk by, hvor den lokale kro er en af de største arbejdspladser. Her er kroen allerede i gang med at finde ukrainere, som er ankommet til landsbyen, som kan få et arbejde på kroen.

Hos Horesta rådgiver de virksomhederne om, hvordan de sikrer gode rammer til de nyankomne ukrainere.

- Vi ved, at det er en branche, som er rigtig god til at integrere flygtninge og nyankomne på arbejdsmarkedet, siger Kristian Nørgaard.

Han fremhæver, at branchen har gode erfaringer med syriske flygtninge i Danmark.

Særloven for ukrainere blev vedtaget onsdag. Målsætningen med den er, at ukrainere, som er flygtet fra deres hjemland efter Ruslands invasion, hurtigt skal kunne blive en del af det danske samfund.

Horesta er glad for, at der er blevet sat nogle klare rammer. Både med onsdagens vedtagelse af særloven, men også med en trepartsaftale tirsdag.

Trepartsaftalen betyder, at virksomhederne kan slå jobopslag op i en jobbank, som de tænker, kunne passe godt til nyankomne ukrainere.

Rammerne er ifølge Kristian Nørgaard vigtige, blandt andet fordi man som arbejdsgiver i Danmark ikke ved, hvad flygtningene har med i bagagen.