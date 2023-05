Hov! Sulten gæst spiste kunstværk

Museumsgæsten forklarede episoden med, at han var sulten, fordi han havde sprunget morgenmaden over

Sult fik angiveligt en besøgende på et museum i den sydkoreanske metropol Seoul til at gå bananas.

Gæsten, der er en kunststuderende ved navn Noh Huyn-soo, spiste således et af museets kunstværker og forklarede det med, at maven knurrede, fordi han havde skippet morgenmaden.

Det skriver BBC.

Filmet og delt

Kunstværket, som har titlen 'Comedian', består af en moden banan klisteret til væggen med gaffatape. Det er den italienske billedkunstner Maurizio Cattelan, der står bag værket.

Under et besøg på Leeum Museum of Art pillede Noh Huyn-soo bananen ned, spiste den langsomt og tapede skrællen tilbage på væggen.

Hele episoden blev filmet af en af den studerendes kammerater, og videoen er senere blevet delt online.

Sult eller kunst?

Det kan dog betvivles, hvorvidt sult reelt var forklaringen på den mystiske episode. Den kunststuderende har nemlig forklaret, at han betragter Cattelans arbejde som et oprør.

'Der kunne være endnu et oprør mod oprøret,' siger han. Noh Huyn-soo mener desuden, at beskadigelsen af det oprindelige værk kan betragtes som et nyt kunstværk.

'Er den ikke tapet der for at blive spist?' spørger han.

Kræver ikke erstatning

Ifølge BBC bliver bananen udskiftet hver anden eller tredje dag. Efter episoden blev bananen derfor blot erstattet med en ny.

Museet oplyser, at de ikke vil kræve erstatning fra den studerende. Kunstneren selv siger ligeledes, at hændelsen 'ikke er noget problem overhovedet'.

Det er ikke første gang, at kunstværket bliver spist. I 2019 blev bananen udstillet på kunstmuseet Art Basel i Miami Beach i USA. Her blev den flået ned fra væggen og ædt af en anden kunstner.