Hovedløst: Ender helt galt

En 23-årig mand blev i weekenden kørt ned, da en bilist hovedløst lavede donuts (hjulspin, mens bilen fræser rundt i ring) på Manhattan i USA.

Det beretter New York Post.

Den 23-årige mand er ifølge politiet i kritisk tilstand og har pådraget sig kraniebrud, skade på hjernen og alvorlig skade på kroppen.

Mens bilen - en Infiniti Sedan - lavede donuts, filmede to mænd vovestykket på tæt hold. Ulykken skete, da offeret forsøgte at tilslutte sig de to mænd. Han snublede og faldt til jorden, hvorefter bilen ramte ham.

Efter ulykken flygtede bilisten fra stedet, og han er endnu eftersøgt af politiet i New York.