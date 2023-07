Hovedperson for dansk bistand i Ghana: Mistænkt for korruption

Et af de højest prioriterede områder for dansk bistand i Ghana har været vand og sanitet. Nu er den mangeårige minister for området anholdt og mistænkt for omfattende korruption

Danmark har i årenes løb skudt flere hundrede millioner kroner i bistandsprojekter inden for området vand og sanitet i Ghana.

Derfor er det ildevarslende, at Cecilia Abena Dapaah, der siden 2017 har været minister for netop vand og sanitet i Ghana, nu er anholdt, da hun er mistænkt for korruption med 'meget store pengebeløb', som den særlige anklagemyndighed i Ghana skriver i en pressemeddelelse.

I følge mediet The Times skulle Cecilia Abena Dapaah angiveligt have opbevaret mere end 10 millioner kroner i blandede valutaer i sit hjem.

Det danske bistandsprojekt i Ghana skulle gøre op med en herskende koleraplage i et forpestet område af den ghanesiske hovedstad, Accra, men det har i stedet været ubrugt og i forfald i flere år. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Skandaløst sanitetsprojekt

Ekstra Bladet har tidligere i år afdækket, hvor galt det er gået et dansk sanitetsprojekt i Ghana.

Efter at have besøgt et dansk finansieret renseanlæg i Ghanas hovedstad, Accra, kunne Ekstra Bladet afsløre, at anlægget havde været forladt i mere end tre år, og at det i dag minder mere om en skrotplads for rustent metal.

13 millioner skattekroner gik tabt, og den ghanesiske regering havde tilsyneladende ikke prioriteret projektet.

- Jeg fornemmede egentlig, at de ghanesiske myndigheder i bund og grund ikke var så interesserede i projektet, fortalte Vagn Knudsen, der var direktør for den danske hovedentreprenør på renseanlægget, til Ekstra Bladet.

Udenrigsministeriet erkendte, at de havde lavet fejl i forbindelse med projektet. De oplyste blandt andet, at de ikke havde taget højde for, at der allerede eksisterede en dominerende lokal virksomhed på markedet.

Lavender Hill Sludge Treatment, som anlægget hedder, har været fuldstændig forladt i mere end tre år. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Fastholder sin uskyld

Der er dog umiddelbart ingen forbindelse mellem den danske bistandsskandale og mistanken mod Cecilia Dapaah.

Anklagemyndigheden i Ghana oplyser nemlig, at hun er mistænkt for korruption 'i forbindelse med meget store pengebeløb og andre værdifulde genstande, som efter sigende er blevet stjålet fra hendes bolig'.

Spekulationerne er nemlig kun opstået, fordi Cecilia Dapaah sidste år anmeldte et tyveri, hvor der i følge The Times angiveligt skulle være stjålet 1 million dollars, 300.000 euro og flere millioner ghanesiske cedis fra hendes bolig.

Cecilia Dapaah, der gik af som minister, to dage før hun blev anholdt, har hele tiden fastholdt, at hun er uskyldig, og at der ikke er blevet stjålet et så stort beløb fra hendes bolig.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet i Danmark, men de ønsker ikke at kommentere sagen.