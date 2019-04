Hovedrengøring i København Havn: 190 cykler, ti el-løbehjul og en dildo

Alt godt fra havet ligger lidt mere ensomt men behageligt på bunden af Inderhavnen, efter alt dårligt fra havet er blevet fisket op over de seneste dage.

Som led i den årlige forårsrengøring af Københavns Inderhavn har selskabet By & Havn sendt dykkere i vandet for at samle skrot og skrammel op.

Nu troner skrammel fra havbunden sig op i en gevaldig bunke på Refshaleøen.

- Det er mest cykler, caféstole, borde, vejskilte, stilladser. Der er mange sjove ting, siger Morten Johansen, der er havnefoged for By & Havn, der står for drift og vedligehold af Københavns Havn.

Bag ham er et mindre bjerg af habengut fra havnen stablet op.

- Det bliver ved med at overraske mig, at vi hvert eneste år kan blive ved med at samle så meget op. Det er jo lidt kedeligt. Vi havde hellere set, at der var mindre at hente, siger han.

- Udover, at en masse mennesker mister deres cykler, så er det jo også forurenende. Og sådan synes jeg ikke, man skal behandle vores allesammens havn. Vi har jo en dejlig havn, som bliver mere og mere rekreativ, og som vi bader i. Så jeg håber, det bliver bedre på et tidspunkt.

Det er især de to-hjulede cykler, der havner i havnen. Men også et nytilkommet, to-hjulet transportmiddel er begyndt at udgøre en stor del af havneskraldet.

- Vi har fundet en del af de her el-løbehjul, som er helt nye i byen. Det har jo ikke været her så længe i byen, men jeg tror, vi har fundet en 10-15 stykker. Jeg tænker, hvor mange kan det ikke blive til over et helt år? Det er jeg lidt rystet over, siger Morten Johansen.

Skraldebunken bliver i løbet af de kommende dage kørt til affaldssortering, hvor det enten destrueres eller genanvendes.