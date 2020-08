Hovedstad indfører krav om mundbind

Fra på mandag bliver det obligatorisk at have mundbind på i visse dele af Paris

I den franske hovedstad, Paris, har myndighederne gjort det obligatorisk at bære ansigtsmaske i dele af storbyen i et forsøg på at få dæmmet op for et tiltagende antal af covid-19 tilfælde.

Det skriver AFP og Reuters.

Kravet om mundbind gælder fra mandag, og kravet for personer, som er fyldt 11 år og opefter.

Det er nogle af de mere travle områder i Paris, hvor der skal bæres mundbind. Dog er populære turistattraktioner som Eiffel-tårnet ikke med på listen.

Bryder man kravet om mundbind, så får man en bøde stukket i hånden på 135 euro. Det svarer til cirka 1000 danske kroner.

Indtil videre gælder kravet i Paris én måned.

Opdateres ...