Hovedvidne i Mueller-undersøgelse anholdt for børneporno

En amerikansk forretningsmand, der er nævnt over 100 gange i Robert Mullers rapport, er anholdt og sigtet for at transportere børnepornografisk materiale.

Det skriver Associated Press.

George Nader, 60, blev anholdt mandag morgen i John F. Kennedy-lufthavnen i New York, oplyser anklagemyndighederne.

Nader, der var vidne i særanklager Robert Muellers Rusland-undersøgelse, er kendt for sine kontakter til både Trump-lejren, Mellemøsten og Rusland.

Blandt andre sættes han i forbindelse med en russisk bankmand, Kirill Dmitriev, der angiveligt har tæt forbindelse til præsident Vladimir Putin.

Nader forsøgte ifølge Muellers undersøgelse at etablere kontakt mellem Kirill Dmitriev og repræsentanter for Trump-lejren i perioden mellem præsidentvalget i november 2016 og indsættelsen af Trump som præsident i januar 2017.

I december 2016 deltog Nader desuden i et møde i Trump Tower i New York med Trumps svigersøn Jared Kushner, tidligere chefstrateg Steve Bannon og Mohammed bin Zayed, der er kronprins i Abu Dhabi.

En måned senere deltog Nader i et andet møde med bin Zayed, den tidligere Blackwater-boss Erik Prince og den russiske bankmand Dmitriev. Mødet fandt sted på øgruppen Seychellerne.

Ifølge Muellers rapport skal Dmitriev efterfølgende have givet udtryk for skuffelse over mødet, fordi russeren ikke mente, at Eric Prince var et indflydelsesrigt medlem af Trumps team.

Prince, en tidligere Navy Seal og forhandler af lejesoldater, er bror til undervisningsminister Betty De Vos.

George Nader, der er født i Libanon, er tidligere dømt for besiddelse af børnepornografi og overgreb mod børn.

I 1991 erklærede Nader sig skyldig i en sag om børnepornografi og afsonede seks måneders fængsel. I 2003 kendte en domstol i Tjekkiet Nader skyldig i ti tilfælde af seksuelle overgreb på børn. Det gav ham en straf på et års fængsel, skriver Washington Post.