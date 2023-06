Hovsa! Det må kommunen slet ikke

I flere kommuner er der afbrændingsforbud. Dog er en nordjysk kommune gået for langt

Det er rigtig tørt rundt om i landet, hvilket betyder, at der i flere kommuner er indført afbrændingsforbud.

Fredag formiddag kunne Aalborg Kommune informere dens borgere om, at det nu også gjaldt dem.

Problemet er bare, at kommunen slet ikke kan træffe sådan en beslutning. Opgaven ligger hos beredskabet, skriver TV2 Nord.

'Forbud mod brug af åben ild herunder grill på alle kommunale arealer.'

'De mange dage med tørke har medført, at brandfareindekset i hele kommunen er højt. Derfor har Aalborg Kommune efter anbefaling besluttet at indføre forbud om brug af åben ild herunder også grill på kommunale arealer', stod der i et opslag fra kommunen på Facebook klokken 11.03.

Screenshot. Foto: Facebook

Endnu intet forbud

Selvom man skal være ekstra påpasselig med åben ild og grill, når det er rigtig tørt, ser det ikke ud til, at beredskabet vil indføre et direkte forbud i Nordjylland lige med det samme.

Beredskabet fraråder dog, at man giver sig i kast med ukrudtsbrændere og bål i naturen.

- Vi følger sagen tæt, og det er stadig meget tørt udenfor, og det ser ud til at fortsætte i weekenden, men de brande vi har set indtil videre, har været af mindre karakter, og derfor mener vi ikke, det er nødvendigt med forbud endnu, men vi kan ikke afvise, at det kommer, siger Diana Sørensen, direktør for Nordjyllands Beredskab, til TV2 Nord.

Kommunen har efterfølgende sendt en rettelse ud til borgerne.

'Aalborg Kommune har fejlaftigt meddelt, at vi har indført forbud mod brug af åben ild på kommunale arealer på anbefaling af Nordjyllands Beredskab.'

'Præcisering: Nordjyllands Beredskab fraråder al åben ild i naturen. På baggrund af dette har Aalborg Kommune besluttet, at vi ikke tillader brug af åben ild herunder også grill på alle kommunens naturområder og rekreative arealer.'

