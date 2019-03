Huawei åbner cybercenter i Bruxelles for at berolige EU

Huawei har åbnet et laboratorium for cybersikkerhed i Belgiens hovedstad, Bruxelles, hjertet af Den Europæiske Union.

Således intensiverer den kinesiske telegigant sin lobbyvirksomhed rettet mod EU's ledere. Det sker i kølvandet på beskyldninger fra USA, om at telegigantens udstyr udgør en national sikkerhedsrisiko.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Åbningen af laboratoriet, Cyber Security Transparency Centre, fandt sted tirsdag. Her kan erhvervskunder komme og studere de kildekoder, der ligger bag Huaweis netværksudstyr. Kunderne kan også afprøve udstyret.

Åbningen af laboratoriet sker midt i en ophedet konflikt mellem USA og Kina over troværdigheden af Huawei Technologies, verdens største producent af teknologi til de nye højhastigheds-5G-netværk.

USA har drevet lobbyvirksomhed over for allierede lande og selskaber og advaret om mulig spionage fra Kinas kommunistiske ledere gennem 5G-udstyret.

Laboratoriet i Bruxelles giver Huawei en ny arena, som kan bruges i arbejdet med at overbevise EU's ledere om, at selskabet ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko. Et lignende laboratorium findes i Bonn i Tyskland.

I Danmark kan Huawei potentielt blive valgt som leverandør, når danske teleselskaber skal udrulle 5G. Det har fået en række politikere - og efterretningstjenester - til at løfte øjenbrynene.

- Det er underligt, hvis alle mulige andre lande skulle tage fejl om Huawei, og at det kun er Danmark, der har ret i forhold til, at der ikke er problemer, sagde SF's it-ordfører, Lisbeth Bech Poulsen, i januar.

I 2018 oplyste Center for Cybersikkerhed, at det var opmærksom på potentielle problemer med Huawei.

I et Folketingssvar har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sagt:

- Jeg er godt tilfreds med, at Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed er meget opmærksomme på den dynamik, der er mellem den kinesiske stat og kinesiske virksomheder som Huawei.

- Dette gælder især de sikkerhedsmæssige udfordringer for vores teleinfrastruktur, der kan opstå i den forbindelse.

- Vi skal naturligvis kunne være helt trygge ved de udenlandske selskaber, som leverer til det danske telenet.

Indtil videre fortsætter TDC samarbejdet med Huawei. Siden 2014 har Huawei stået for drift, vedligeholdelse og levering af udstyr til TDC's mobilnet.