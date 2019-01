Huawei fyrer spionmistænkt: Han handlede på egen hånd

Huawei tager nu konsekvensen af, at en af dets ansatte i Polen tidligere på ugen blev anholdt og sigtet for spionage.

Manden arbejdede - angiveligt som salgsdirektør - på det regionale kontor, som blandt andet Huawei i Danmark refererer til.

Ifølge The New York Times sker fyringen nu, fordi manden har 'miskrediteret' Huawei.

Skaber ny tvivl

Firmaet afviser samtidig, at mandens handlinger har noget med Huawei at gøre. Han handlede med andre ord på egen hånd, og det skete ifølge politiets efterforskning sammen med en polsk dataspecialist, der ligeledes er anholdt og sigtet i sagen.

Sagen er dog uanset forklaringen et problem for Huawei, der i 2018 og fortsat her i 2019 har store problemer med at overbevise myndighederne i flere vestlige lande om, at man kan stole på dem.

Frygter spionage og sabotage

Det er naturligvis et problem, når man som Huawei har en stor netværksforretning, der blandt andet har leveret 4G-udstyr til danske TDC Group.

Myndighederne i blandt andet USA, Australien, New Zealand, Storbritannien og senest Norge frygter, at Huawei har så tætte forbindelser til det kommunistiske diktatur i Kina, at det kan føre til datalæk og i værste fald, at Kina under en krig eller krise lukker kommunikationen helt ned.

Også i Danmark er kritikken af samarbejdet med Huawei stigende, og 21. januar holdes der samråd i Folketinget om sagen.

Huawei afviser alle beskyldninger og forklarer, at man naturligvis ikke stjæler data eller på anden måde spionerer mod sine kunder.

