Huawei sagsøger USA

Den kinesiske elektronikgigant Huawei sagsøger den amerikanske regering.

Det oplyser Huawei Technologies Co i en pressemeddelelse natten til torsdag dansk tid.

Søgsmålet er rettet mod en sektion i en amerikansk forsvarslov, der blev vedtaget sidste år, som nedlægger forbud mod Huawei som leverandør til telenetværk i USA.

Huawei mener, at restriktionerne på det amerikanske marked er 'forfatningsstridige'.

- Den amerikanske Kongres har gentagne gange slået fejl i forsøget på at indsamle beviser, der kan støtte restriktionerne mod Huawei-produkter, skriver selskabet i pressemeddelelsen.

Søgsmålet kommer, samtidig med at USA forsøger at overtale sine allierede til også at forbyde Huawei grundet frygt for spionage.

Huawei har afvist alle anklager.