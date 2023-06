Hudlæge advarer mod populær trend

En ny trend på TikTok ved navn 'Scandihairline' er blevet ekstremt populær, men en hudlæge advarer mod, at det kan få alvorlige konsekvenser resten af livet.

Det skriver TV 2.

Trenden, der er opkaldt efter skandinaviske kvinder, går ud på, at kvinder afbleger de små, fine hår, også kaldet babyhår, som sidder på hårgrænsen mellem panden og hovedbunden.

Johan Milling Holk Poulsen, der er hudlæge, advarer i 'Go' morgen Danmark' imod, at folk hopper med på trenden.

- Blegemidler har jo den konsekvens, at man laver en kemisk irritation på huden, og der er et potentiale for, at man kan gå hen og blive allergisk over for ting, siger han.

Han fraråder dog ikke direkte folk til at afblege sit hård, men at man skal overveje risikoen, hvis man har allergi eller følsom hud.

Hold øje

Johan Milling Holk Poulsen advarer dog mod, at man ikke overplejer sin hårbund og hud, hvilket er en tendens, som afblegning er en del af.

Derfor opfordrer han til, at man holder øje med sin hovedbund.

- Det er unormalt, at man får sår i sin hovedbund, og det er unormalt, at man pludselig har knopper eller forandringer, der sidder i hovedbunden, forklarer han ifølge TV 2.

Hvis man oplever det eller endda begynder at tabe håret over en længere periode eller som pletter i hovedbunden, skal man gå til lægen.