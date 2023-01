Huegigant solgt for 500 millioner kroner

Siden 2004 har fætrene Anders og Jens Eriksen nærmest haft monopol på at iklæde de unge danske studenter med huer, trøjer og andre samleobjekter i alle regnbuens farver, der skal minde om en uforglemmelig tid, der markerer slutningen på et langt og slidende uddannelsesforløb.

C.L Seifert stammer tilbage fra 1865, men det var fra 2004, at Fætrene har stået i spidsen for den traditionsrige studenterhuebiks C.L. Seifert, indtil nu hvor de har solgt virksomheden til den svenske kapitalfond Röku.

Prisen skulle angiveligt være på omkring 500 mio. kr, det skriver Børsen.

Foto: Thomas Borberg/Polfoto

'Vi synes, at Röku ved at være en nordisk ejer med en langsigtet ejerhorisont sikrer kontinuitet for vores kunder, leverandører og ansatte,' skriver Anders Eriksen i et skriftligt svar til Børsen.

Det blev til 12 flotte økonomiske år for fætrene, der overtog C.L Seifert i 2004.

De efterlader selskabet med et flot økonomisk svirp med halen, der sluttede regnskabsåret 2021/22 med 46 millioner danske kroner på bundlinjen.