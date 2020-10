Hul i hjælpepakker: Min økonomi er smadret

- Jeg håber virkelig, at det er en fejl.

Sådan siger Robin Ungermann, ejer af natklubben Haven på Frederiksberg.

I løbet af weekenden er det gået op for ham, at de hjælpepakker, regeringen og støttepartierne lovede tilbage i august, har et stort hul.

Nærmere bestemt et hul på tre uger fra den 9. august til den 31. august, hvor der ikke gives kompensation.

Restauranten Yaffa i København lider også under corona-restriktioner i nattelivet. Video/redigering: Stine Tidsvilde/Signe Skov

Hul på tre uger

Ekstra Bladet har i de senere uger beskrevet, hvordan Robin Ungermann har måtte efterlyse den lovede hjælp i fem uger.

I fredags blev endelig åbnet for, at han kunne søge om kompensation til sin tvangslukkede virksomhed.

Men perioden går fra 1. september - 31. oktober, på trods af, at sidste periode stopper den 8. august.

På virk.dk, som er det sted, hvor selvstændige som Robin Ungermann kan søge om at få udbetalt kompensation, står der nemlig følgende:

'Du kan søge om kompensation for perioden 9. juli 2020 til og med 31. august 2020. Har du tidligere søgt for perioden 9. juli 2020 til og med 8. august 2020, vil tidligere udbetalt kompensation blive fratrukket en evt. ny ansøgning. Såfremt du allerede har modtaget maksimal kompensation for perioden, svarende til 23.000 kr., vil det ikke være muligt at søge på ny.'

Video: Stine Tidsvilde

Uerfarne politikere

For Robin Ungermann betyder det, at de penge, der egentlig blev givet til perioden 8. juli til 8. august, nu også skal dække de sidste tre uger i august.

- Det er jo politikerne, der har siddet og udformet de her ting, og det bærer jo desværre præg af, at politikerne ikke har så meget erhvervserfaring, siger Robin Ungermann til Ekstra Bladet.

- Hvis det ikke er en fejl, synes jeg et eller andet sted, at det er noget svineri.

- Vores statsminister har været ude at love, at hun vil holde hånden under os. At hun vil forlænge de eksisterende pakker. Og når forlænger noget, så gør man det derfra hvor den ene ting slutter, og til hvor den næste begynder.

- Man laver ikke et tre ugers hul.

Lever af hjælp fra staten: Stressende proces At leve under regeringens og hjælpepakkernes nåde, er en stressende proces, fortæller Robin Ungermann: - Alting bliver altid lavet i sidste øjeblik. Og sidste gang var det væsentligt over sidste øjeblik. Med det mener han, at regeringens initiativer ofte kommer sent. I foråret var det blevet bebudet, at natklubber kunne åbne 8. august - men da kalenderen nåede dertil, var det ikke en mulighed. Alligevel blev regeringen og støttepartierne først enige om en hjælpepakke den 28. august - knap tre uger efter, at den tidligere hjælpepakke udløb. - Man når at få nogle søvnløse nætter, og man når at blive utroligt stresset, fordi man ikke ved, hvad ens situation er, siger Robin Ungermann tydeligt frustreret. Vis mere Luk

Smadret

Selvom tre uger ikke lyder af meget, har det store konsekvenser for Robin Ungermann.

Han har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, hvordan han har været nødt til at låne penge af sin mormor for eksempelvis at kunne betale sin husleje. Da natklubben åbnede en måned før, at coronavirussen gjorde dansegulve til smittebomber, var opsparingen tømt. Ligesom alle andre have Robin Ungermann ikke forudset, at de penge, der røg i en investering i natklubben, have gjort mere gavn, hvis de var gemt.

De tre manglende uger i august har derfor også en betydning:

- Min privatøkonomi er fuldstændig i smadder i oktober. Det står eddermame ringe til efterhånden, siger han frustreret.

Lille pris

Robin Ungermann understreger, at han har forståelse for tvangslukningen af hans natklub:

- Jeg synes stadigvæk, at det vil være uforsvarligt at åbne natklubberne, siger han med henvisning til, at en lille åbning af nattelivet medførte en stigning i smittetallet.

Men fordi de er så få tvangslukkede virksomheder tilbage, ser han det ikke som en stor udgift for regeringen at holde hånden under eksempelvis natklubberne, så længe det er for farligt at danse:

- Jeg har en forventning om, at så længe regeringen holder os tvangslukket, så holder de hånden under os.

- Jeg ser det som en meget lille pris at betale.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Erhvervsstyrelsen til at bekræfte, at der ikke er tale om en fejl. De er ved artiklens deadline ikke vendt tilbage.