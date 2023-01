Hul i lovgivningen: Nu vil de forbyde det

Kort inden jul blev delstaten Ohio den seneste amerikanske stat, der forbyder salg af 'gas-station heroine' - benzinstations-heroin.

Det er stoffet tianeptin, som er et antidepressivt stof, der sælges i kiosker, på benzinstationer og online. Stoffet kendes også under navnet Zaza, skriver Vice News.

Tianeptin rammer de samme receptorer i hjernen, som når man tager opioider (opiater) som for eksempel morfin og heroin.

Derfor kan abstinenserne minde om det samme, skriver magasinet.

I mange stater i USA kan man købe stoffet, der har fået tilnavnet 'Benziinstations-heroin' på tankstationer og i kiosker. Foto: Brandon Bell/ Ritzau Scanpix

Voldsomme abstinenser

Nogle brugere fortalte Vice News, at de er afhængige af det og har oplevet voldsomme abstinenser, når de er holdt op med at bruge det, selv efter kun et par timer.

Symptomerne er blandt andet svær angst, rastløshed, kvalme, opkastning og kuldegysninger.

-Vi ved, at folk er blevet meget afhængige af det. Der er studier, der viser, at folk vil begynde at tage det, og de vil tage større og større doser.

Annonce:

Så vil de prøve at stoppe, men abstinenssymptomerne er så slemme nok til, at det bliver meget svært at stoppe, udtaler Shan Yin, chefen for Cincinnati Drug and Poison Information Center til tv-stationen Fox 19.

Michigan var den første stat, der forbød produkter, der indeholdt det antidepressive middel. Georgia og Minnesota, Alabama og Tennessee har også forbudt det.

I sidste måned forbød Indiana Tianeptin, og få dage før jul underskrev Ohios guvernør Mike DeWine altså en bekendtgørelse om også at forbyde det antidepressive middel.

Går uden om myndighederne

Årsagen til, at man mange steder i USA bare kan vade ind på benzinstationen og købe noget der minder om heroin, er at producenterne har fundet et hul i lovgivningen.

Tianeptin er nemlig klassificeret som et kosttilskud.

Dermed er det ikke underlagt regulering fra Food and Drug Administration - som er den amerikanske myndighed, der regulerer fødevarer, medicin og stoffer.

Annonce:

- Ved at sælge det som et kosttilskud, omgås det FDA, idet FDA ikke regulerer den slags. Det er lidt kompliceret med lovgivningen, men FDA regulerer ikke altid kosttilskud, udtaler Shan Yin, chefen for Cincinnati Drug and Poison Information Center til tv-stationen Fox 19.

FDA var tidligere på året ude med en markant advarsel mod Tianeptin.

De skriver, at den voldsomme effekt ofte opnås ved at indtage stoffet i større mængder end tiltænkt.

På trods af myndighedernes advarsler er 'benzinstation-heroin' stadig lovligt i 43 delstater i USA.