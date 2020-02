Humac politianmeldt

Forbrugerombudsmanden har anmeldt Humac A/S, der sælger Apple-produkter, til politiet.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Forbrugernes vagthund går til politiet, fordi virksomheden efter myndighedens opfattelse har overtrådt markedsføringsloven.

Det er ifølge Forbrugerombudsmanden sket i fire avisannoncer, hvor man ikke på en klar og fremtrædende måde har præsenteret forbrugerne for, hvad slutprisen af en låneaftale til køb af en computer bliver.

Med andre ord har Humac, der kalder sig for Danmarks førende Apple-ekspert, ikke oplyst korrekt om omkostningerne ved at låne til købet af en computer.

I annoncerne reklamerede Humac for den månedlige ydelse ved køb af en pc finansieret via Santander Consumer Bank, men de øvrige låneomkostninger var kun vist med meget små typer nederst i annoncen. Desuden var låneomkostningerne sammenblandet med andre vilkår for tilbuddet.

Efter markedsføringsloven har virksomheder, der reklamerer med den månedlige ydelse for finansieret køb af en vare, pligt til at vise alle låneomkostningerne på en 'klar, kort og fremtrædende måde i annoncen'.

Låneomkostningerne er for eksempel de årlige omkostninger i procent, og det samlede beløb, der skal betales tilbage.

- Det koster penge at låne penge, og det skal stå helt klart for forbrugerne, straks de ser en annonce for et attraktivt produkt med et finansieringstilbud. Det er formålet med markedsføringslovens oplysningskrav, siger forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, ifølge pressemeddelelsen om politianmeldelsen:

- Det er vigtigt for forbrugerne, at virksomhederne overholder kravet om at vise alle omkostninger ved et lån klart og fremtrædende. Der må ikke være risiko for, at forbrugere, som læser annoncerne, helt overser udgifterne ved at finansiere købet af en vare, fortsætter forbrugerombudsmanden.

Ekstra Bladet forsøger at få Humacs kommentarer til politianmeldelsen.