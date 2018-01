Hun bliver hånet for sin nye tatovering i ansigtet: Se her hvorfor

De fleste mennesker, der har fået lavet en tatovering i ansigtet, kommer på et eller andet tidspunkt senere i deres liv til at fortryde det bittert. Men det er endnu ikke sket for den britiske kvinde Kate Bullen fra Lancashire, der for nylig fik lavet en tatovering i højre side af sin pande lige over øjenbrynet. Her står med store sorte bogstaver: Vegan.

Det betyder på dansk veganer, Og ifølge wikipedia er en veganer, en person, der udelukkende indtager vegetabilske fødevarer samt har en grundlæggende filosofi og måde at leve på, hvor der tages afstand fra udnyttelse af dyr til føde, tøj og andre formål.

Kate Bullen er pave stolt over at være veganer, og derfor har hun fået tatoveret ordet i sin pande. Men det har også skabt stor opmærksomhed på de sociale medier, hvor Kate er blevet hånet for sin mærkværdige tatovering i ansigtet.

- Jeg elsker dem, skriver Kate om sine nye tatoveringer på facebook. Udover veganer-tatoveringen fik hun også lavet en tatovering på underarmen, der gør opmærksom på selvmord.

Kates ansigts-tatovering er selvfølgelig blevet rost til skyerne af hendes venner, men tatoveringen er også blevet en 'varm kartoffel' på twitter, og andre sociale medier, hvor den bliver udsat for grov kritik og Kate bliver hånet for sin usædvanlige tatovering.

En bruger skriver på twitter:

- Nogen gange undrer jeg mig over, om folk har nogen hjerne.

En anden skriver:

- Gør hvad du vil med din krop. Men når du tatoverer ordet 'veganer' i dit ansigt, så skal du også forvente, at folk ikke kan tage dig seriøst.

En tredje skriver kort og kontant: Åh herregud.

Kates veganer-tatovering er blevet udført af den kvindelige tatovør Jordan McCrea, der også er blevet en del af den hidsige debat. Hun lagde et billede ud af Kates tatovering på sin facebook og fik i den forbindelse adskillige grimme kommentarer. Derfor skrev Jordan McCrea følgende opslag:

- Den mængde af negative kommentarer, som jeg har været tvunget til at fjerne i forbindelse med billedet af veganer-tatoveringen er fucking frastødende. Hvem giver dig retten til at håne en person for, hvad den person æder. Eller at håne, at personen er stolt af det. Hvad fanden betyder det, at nogen vil have en veganer-tatovering i ansigtet. Jeg var lige ved at sige nej til at lave tatoveringen, fordi jeg vidste hvordan reaktionerne ville blive.

- Men jeg vil skide på, hvad folk tænker eller siger, skrev Jordan McCrea og tilføjede:

- Selv om jeg ikke selv er veganer, og heller aldrig bliver det, respekterer jeg Kate for at kæmpe for, hvad hun tror på, og at hun er stolt af at vise, hvad hun tror på.

Tatovøren lagde først det her billede ud af Kates ansigts-tatovering, der fik så mange negative kommentarer.

Og her er tatovørens nyeste opslag i sagen.