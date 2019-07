Hun er 24 år - han er 79: Nu vil de have et barn sammen

En aldersforskel på hele 55 år har ikke sat en stopper for Alexis og Charles kærlighed og det umage par er ikke blot blevet gift - de har også planer om at få et barn sammen.

Det fortæller det amerikanske ægtepar i interview med Caters News Agency. I 2017 mistede Charles sin 77-årige Kone Kathy og derefter udviklede et venskab med unge Alexis sig til kærlighed.

Alexis kendte Charles og Kathy perifert, fordi de kom i samme kirke og efter Kathys død fik hun medlidenhed med den ældre mand:

- Jeg var gode veninder med Kathy, men havde aldrig haft særlig meget med Charles at gøre. En dag så jeg, at han sad alene i kirken og græd. Jeg forsøgte at trøste ham og efter den dag udviklede vi et venskab, forklarer 24-årige Alexis til Caters News Agency.

Det tog et års tid, før venskabet udviklede sig til kærlighed, men så gik det også stærkt:

- Vi kom til et punkt, hvor vi måtte erkende, at vi havde udviklet følelser for hinanden. Blot to måneder senere friede Charles til mig og jeg var meget forelsket. Han er den bedste mand, jeg kunne forestille mig og vi er dybt forgabt i hinanden, fortæller Alexis, der ofte giver udtryk for sin store kærlighed til sin 79-årige mand på sin Facebook-profil.

Trods den store aldersforskel har parret hovedsageligt mødt positive reaktioner:

- De fleste af mine venner og familie har støttet mig. Der er nogle enkelte, der er blevet vrede over vores forhold. Vi møder også nogle reaktioner i offentligheden. Folk tror som regel, at Charles er min bedstefar eller at jeg er hans sygeplejerske. Men vi holder i hånd og kysser. Jeg er ligeglad med, hvad folk tænker, uddyber Alexis Tadlock, der er direktør for et begravelsesfirma. Hendes 79-årige mand er pensioneret skoleinspektør.

Til august fylder Charles 80 år og nu planlægger parret at få et barn:

- Nogle mener, at det er egoistisk af mig, fordi barnet vil vokse op uden en far. Men når Charles dør, ønsker jeg at have noget af ham. Jeg har behov for at have noget af ham med mig resten af livet, fastslår 24-årige Alexis.