Hun er en af corona-taberne: - Det er vanvid

Maria Helding blev slemt skuffet, da hun fik meddelelsen om, at fitnesscentrene først kan åbne til august.

- Det er vanvid, at regeringen kan få lov at udhule en helt branche fra den ene dag til den anden, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun ejer fitnesscenteret Raw Fitness i Middelfart, som har omkring 450 faste brugere. Men Maria Heldings mange kunder må vente længe, før de kan løfte vægte i hendes center igen.

Maria Helding ejer et fitnesscenter i Middelfart. Hun kan overhovedet ikke forstå, at hun ikke kan åbne sit center igen.

Fitnesscentre er nemlig en af de brancher, der først kan åbne til august, fordi de omfattet af sidste fase i genåbningsplanen.

Raw Fitness ligger i en gammel lagerbygning, og ifølge Maria Helding er der så meget plads, at maskinerne allerede står med to-tre meters afstand.

Hun kan slet ikke forstå, at hun ikke må åbne med de rette forholdsregler.

- Vi har virkelig meget plads. Vi har faktisk så meget plads, at vi ville kunne flytte vores udstyr, så maskinerne ville kunne stå med ti meters afstand. Så for mig giver det absolut ingen mening, at man i sådan en type center ikke kan differentiere. Man kan ikke lukke ti mennesker ind, der træner med ti meters mellemrum i et lokale på 2000 kvadratmeter, men man kan godt lave udendørstræning og spille fodbold. Det giver ingen mening.

Artiklen fortsætter under billedet...

Raw Fitness i Middelfart skal vente til august med at åbne. Foto: Raw Fitness

Fitnesscenter-ejeren er utilfreds med, at hun ikke har mulighed for at søge om dispensation til at åbne.

- Jeg kan godt se, at hvis man har et center på 1000 kvadratmeter, og man har 2500 medlemmer, så kan det være rigtig svært at sætte nogle restriktioner op. Men sådan er det ikke for vores center. Der er kæmpe forskel.

- Jeg synes, at man burde kunne søge om dispensation til at åbne.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ejeren mener, at hun har så meget plads, så hun sagtens kunne åbne fuldt forsvarligt. Foto: Raw Fitness

Økonomiske konsekvenser

Fitnesscentrenes brancheforening har i skarpe vendinger udtrykt utilfredshed med genåbningsplanerne.

Foreningen frygter, at det vil betyde lukninger og få store økonomiske konsekvenser for branchen.

Marie Melding har samme bekymring.

- Det, der er problemet i fitnessbranchen, er, at der ikke bliver taget højde for, at de konsekvenser, som vi får på sigt, er større end dem, vi får her og nu. Marts, april og maj er normalt nogle af de bedste måneder på året. Alle de medlemmer mangler vi jo. Dem har vi ikke fået ind. Samtidig har vi flere, der melder sig ud, fordi de finder alternativer - eller de er bange for at blive opkrævet penge for noget, som de ikke bruger.

- Det er et hul, som kommer til at ramme os senere på året, når vi kommer til at åbne op igen, siger hun til Ekstra Bladet.