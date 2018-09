Hun er 'flirtende' og 'nådesløs' – hvad er han?

Er der forskel på, hvordan medierne skriver om kvinder og mænd?

Ja, lyder svaret fra nogle af mine britiske kolleger.

Baggrunden er en kulørt sag om den tidligere udenrigsminister Boris Johnson, som angiveligt har haft og måske stadig har en affære med den tidligere politiske rådgiver Carrie Symonds.

Historien, som har fyldt en del i de britiske tabloidaviser, kom frem i forbindelse med, at Johnson meddelte offentligheden, at han skal skilles fra sin hustru.

Siden har aviser som The Sun og Daily Mail vist feriebilleder fra Symonds’ Facebook-side, hvor hun drikker drinks i bikini, samt billeder fra en 11 år gammel animeret universitetsfest, hvor hun er klædt ud som Britney Spears.

Hun beskrives som flirtende, koketterende og nådesløs.

Det har nu ifølge Guardian fået en kreds af fremtrædende kvinder til at underskrive et åbent brev, som fordømmer omtalen af Symonds. Kredsen tæller både politiske journalister, politikere, herunder en minister, og rådgivere.

De er rystede over den behandling, Carrie Symonds har fået, og gør i den forbindelse opmærksom på, hvor meget det kræver for kvinder at nå til tops i den politiske verden.

’Vi bliver ofte behandlet på en måde, som mænd ikke ville blive behandlet', skriver de og fremhæver den aktuelle sag som endnu et eksempel på en mediemæssig og politisk kultur, som er gennemsyret af kvindehad.

Synspunktet deles af flere. Jess Brammer, som er nyhedschef på Huffington Post, har skrevet på Twitter, at hele dækningen lyder, som om den er skrevet af savlende midaldrende mænd, som ikke fatter, at succesfulde kvinder kan gå i byen.

Jeg har nu set kvindelige bylines på artiklerne om Symonds, men det kan jo også være sin sag at stå op imod en redaktør, hvis han eller hun insisterer på en historie.

Det vil være at gå alt for vidt at beskrive den danske kultur inden for medier og politik som gennemsyret af kvindehad. Men den er uden for enhver tvivl overvejende maskulin, og derfor giver det også herhjemme mening at spørge, hvordan vi taler og skriver om kvinder.

Ikke mindst på et medie som Ekstra Bladet, hvor vi er glade for at vise billeder af skønne, afklædte kvinder.

Dem skal vi beholde, og jeg kommer aldrig til at løfte pegefingeren over for andre voksne kvinder og formane dem til at have tøj på, hvis de synes, det er sjovt at smide det. Til gengæld kan jeg godt finde på at udfordre et redaktionsmøde ved at spørge, om vi ville skrive på den og den måde, hvis det var en mand, det handlede om.

Man skal vælge sine kampe, og vi skal aldrig – slet ikke på mit medie – blive bange for at være frække og gå til stålet over for både mænd og kvinder. Men vi skal også kunne rykke os, i takt med hvordan det omgivende samfund rykker sig. Kulturændringer kommer ikke af sig selv. De skal trækkes af nogen, der tør gå op imod ’det, vi plejer’.

De britiske kvinder bag det åbne brev har valgt en kamp, som kræver mod, og de taler meget klart.

De kommer til at gøre en forskel for de journalister, der fremover får til at opgave at beskrive en kvinde, der har en affære med en utro mand.