Hun får føntørret sit kæmpe-garn: Gæt hvor gammel hun er?

Den lille britiske baby Primrose blev født med flot mørkt hår, der hurtigt groede sig meget længere. Og i hendes nuværende alder på otte måneder er håret blevet mindst 10 centimeter langt. Meget usædvanligt for en lille baby.

Hendes mor, den 29-årige Beccy May Cooper fra Sommerset i England fortæller, at hun ofte bliver standset af fremmede på gaden, der er forbløffede over hendes lille baby-datters kraftfulde hår.

- Folk siger, at de aldrig har set en baby med så meget hår. Især den ældre generation. De kan næsten ikke tro deres egne øjne, fortæller Beccy.

Primroses hår er ifølge hendes mor næsten 15 centimer langt, når det bliver børstet ud. (foto: Ritzau/Scanpix)

Den lille Primrose elsker i øvrigt at få føntørret sin store manke, og hun begynder straks at grine af glæde, når hendes mor tænder for føntørreren.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, Daily Mail og nyhedsbureauet Caters.

Den lille baby Primrose arbejder i øvrigt som model for ca. 20 firmaer heriblandt 'Too Much Cute UK', 'Baby Haute Couture', '4 Trendy Kids' og 'Eco Brat', der ofte sender hende sløjfer og hårbånd, så kun kan holde sine store lokker lidt på plads.

Beccy May Cooper fortæller, at hendes datter har fået kælenavnet Posy, fordi hun elsker at posere for kameraet, når der skal laves billeder af hende.

- Min datters hår bliver bare ved med at gro. Når man børster det ud, er det næsten 15 centimeter langt, siger Beccy, der i øvrigt oplyser, at lille Primrose aldrig har været til damefrisøren. Men det skal hun prøve, når hun fylder et år.