Hun fødte seks børn på ni minutter

Seks små babyer fik forleden en hæsblæsende ankomst til denne verden.

De to piger og fire drenge blev født på kun ni minutter i fredags på Woman's Hospital of Texas i byen Houston. Alle børn har det godt, oplyser hospitalet.

Deres fødselsvægt lå på 450 - 900 gram, så nu skal moderen Thelma Chiaka til at fodre de små kræ op.

Også moderen har det fint efter fødslen.

Det ligger fast, at de to piger skal hedde Zina og Zuriel. Drengene har endnu ikke fået noget navn.

Hospitalet oplyser, at sandsynligheden for at få sekslinger er en ud af 4,7 milliarder.

Thelma Chiaka har dog ikke slået rekorden. I 2011 fødte en kvinde seks børn på kun tre minutter. Der er dog ikke noget, der umiddelbart tyder på, at Thelma Chiaka agter at forsøge at slå denne rekord. Hun har angiveligt mere end nok at se til for øjeblikket.