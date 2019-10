Hun kan ikke blive betjent på grund af sine tatoveringer

Den 31-årige Kathy-Rose Bullen fra Australien fik for nylig knust sin drøm om at blive politibetjent, fordi politiet i Australien ikke accepterer synlige tatoveringer på hænder og fingre. Noget Kathy på ingen måde kan leve op til. Hun har nemlig masser af tatoveringer på både hænderne og fingrene.

Kathy-Rose Bullen fra storbyen Melbourne har adskillige familiemedlemmer, der arbejder i politiet og elsker deres job. Det var en af grundene til, at hun blev interesseret i at få sig en uddannelse som politibetjent. Til news.com.au fortæller Kathy, at hun ville have et job, hvor hun kunne være mere fysisk aktiv, men samtidigt også hjælpe andre mennesker og gøre en forskel. Derfor blev jobbet som politibetjent hendes store drømmejob.

Kathy fik sine tatoveringer, da hun var yngre. Hun havde aldrig tænkt på, at de kunne blive et problem for hende. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Da Kathy på et tidspunkt læste om de krav, der stilles til dem, der søger ind på uddannelsen som politibetjent, fandt hun ud af, at politiet generelt accepterer tatoveringer, bortset fra tatoveringer på hænder, fingre, nakke eller i ansigtet. Kathy har hverken tatoveringer på nakken eller i ansigtet, men hun har masser af tatoveringer på hænderne og på sine fingre.

På Facebook skriver Kathy, at hun sendte et billede ind til politiet af sine hænder og fingre for at undersøge, om de kunne accepteres:

'Jeg søgte ikke ind på politiskolen. Men jeg sendte et billede af mine hænder til dem. Og jeg kan garantere for, at de ikke ved, hvordan resten af min krop ser ud eller andre ting omkring mig, bortset fra min e-mail-adresse. Så jeg vil sige, at grunden til at de bad mig om ikke at søge ind på uddannelsen, er baseret på, at de kun har set mine hænder.'

Kathy kontaktede derfor ifølge news.com.au en ansvarlig for at høre nærmere om sine tatoveringer. Hun fik at vide, at selv om hendes tatoveringer på ingen måde er stødende, ville de give et fejlagtigt billede af professionen som politibetjent. Den ansvarlige mente derfor, at Kathys ansøgning ikke ville blive accepteret. Derfor skrev Kathy aldrig en ansøgning.

Et spørgsmål om sikkherhed

Til Expressen forklarer Kathy, at hun også fik forklaret, at tatoverings-spørgsmålet også handler om sikkerhed:

'Eftersom mine hænder er tatoverede kan det blive et sikkerhedsproblem. Det kan nemlig som politibetjent være farligt at have identificerbare ting på kroppen, som er lette for andre at se. Og det bliver af politiet betragtet som uprofessionelt.'

Til news.com.au forklarer Kathy sin skuffelse således:

'Jeg har altid haft gode jobs, men jeg har aldrig haft en egentlig karriere. Og det er både en skuffelse og meget nedslående, at man stadig her i 2019 stadig ser på tatoveringer som et problem.'

Nu har Kathy i stedet tænkt sig at søge et job hos brandvæsnet i Melbourne. De har nemlig ingen regler omkring tatoveringer.