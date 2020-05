Hun må - han må ikke

Laura og Mikkel er lige gamle, tvillinger helt bestemt. De er begge tilmeldt en ungdomsuddannelse.

Men de må ikke begge to gå i skole.

Mette Frederiksen (S) nævnte ikke gymnasieeleverne med et ord, da hun torsdag aften holdt pressemøde om fase to og tre i genåbningen af Danmark. Dermed brast 1. og 2.g’ernes og 1. hf-elevernes håb om at vende fysisk tilbage på skolebænken før sommerferien.

Således også Mikkel Roldsgaards ønske om igen at møde op på Mulernes Legatskole i Odense, hvor han går i 2.g. Hans tvillingesøster Laura Roldsgaard begyndte i skole igen i tirsdags. Hun er afgangselev fra den gymnasiale erhvervsuddannelse EUX og må derfor igen have undervisning på Rybners Tekniske skole i Esbjerg.

– Jeg savner rigtig meget komme i skole. Det sociale aspekt spiller en stor stor rolle for mig - og også at blive udfordret fagligt, siger 20-årige Mikkel Roldsgaard, som påpeger en række problemer med den virtuelle undervisning.

– Jeg har f.eks. drukket et glas vin og snakket med en ven eller veninde over facetime, fortæller Mikkel Roldsgaard om, hvordan han har håndteret coronaindskrænkningerne i de unge menneskers frihed. Han er ekstremt reflekteret i forhold til, hvad skribenten bag denne artikel var, da hun gik i gymnasiet, hvor venner og øl fyldte mest. Foto: Christer Holte

– Det er for eksempel nemmere at gemme sig bag skærmen for dem, der typisk er generte i timerne, når vi er i skole fysisk. Derudover er folk begyndt at miste fokus. Jeg har prøvet at blive smidt ud af en tysktime på Microsoft Teams (virtuelt netmødested) 11 gange af en klassekammerat. Folk begynder at fucke rundt med hinanden, fordi de keder sig.

Gymnasieformand: Vi er rigtig kede af det

Selvom omfanget af undervisningen er begrænset, er hans tvillingesøster glad for at være begyndt i skole igen:

– Det er godt at komme ud og have noget at stå op til. Med fjernundervisning kan man i princippet sove videre, for der er alligevel ikke nogen, der kan se det. Men vi har næsten ingen timer på grund af alle restriktionerne, så man ser ikke ret mange mennesker, siger Laura Roldsgaard, som vurderer, at hjemmeundervisningen fagligt gav mindst ligeså meget udbytte som den nuværende undervisning.

Tvillingerne bedyrer, at de unge mennesker, de kender, er og har været rigtig gode til at følge coronaretningslinjerne:

Coronaen har kostet begge tvillinger deres studietur til henholdsvis Malta og Budapest, men de klynker ikke.

– Under en uddannelse oplever man en masse fede ting, men nogle gange er man nødt til at sige pyt. Det må vi gøre her, hvor jeg synes, det er vigtigere at bidrage til noget større - nemlig at bryde smittekæden, siger Mikkel Roldsgaard, som er næstformand i elevrådet.

– Der er i årgangen elever, der er op mod fire år yngre end mig, men jeg synes, langt de fleste har taget det fint. Jeg går på den anden side også i en international klasse, og vi har fulgt udviklingen i verden nøje.

Mikkel Roldsgaard har også flere venner i 3.g., som han bestemt under at være begyndt i skole igen og har medlidenhed med over alle de oplevelser, coronaen har kostet dem.

– Min veninde havde set frem til gallafesten og til at fejre, at de endelig var færdige. Jeg kender flere i den årgang, som føler, at regeringen ikke har tiltro til dem, der bliver færdige nu. De kan godt sende dem i skole, men ikke sende dem ud på en studentervogn. De savner tillid fra myndighederne.

Laura Roldsgaard får sin hue, som har gråt bånd, enten 18. eller 19. juni, og også her hænger festligholdelsen i en tynd tråd.

– Min klasse, hvor flere har børn, havde besluttet ikke at køre i vogn, men vi ved jo ikke engang, om vi kan mødes allesammen på skolen til en afslutning eller holde fest. Det er kedeligt, at det ser ud til, at der er mange, man ikke får sagt farvel til.