Hund åd kat: Ejeren låste døren og flyttede

Den 29-årige britiske kvinde Tiffany Guest er i går blevet idømt fængsel i 18 uger for at have efterladt sin hund samt sine to katte i en aflåst lejlighed, som hun flyttede væk fra. Tiffany Guest låste døren til lejligheden i byen Kenilworth og efterlod hunden Kray samt kattene Reggie og Ronnie helt alene i lejligheden uden mad og vand.

Da politiet efter anmeldelser fra naboer brød ind i lejligheden, fandt de efterfølgende ud af, at hunden Kray havde været så sulten, at den havde ædt katten Ronnie. Den anden kat, Reggie, blev fundet død af sult på gulvet.

Hunden Kray var ekstremt udmagret, da den endelig blev reddet af politiet. Det var tydeligt, at Kray først havde forsøgt at finde mad i diverse skraldespande i huset, før den åd katten Ronnie. Der lå nemlig skrald over alt i lejligheden.

Det skriver flere medier, heriblandt Coventry Live og Metro

Den 29-årige kvinde blev i øvrigt også af retten idømt forbud mod at have husdyr i de kommende 15 år.

I forbindelse med retsagen kom det frem, at Tiffany Guest flyttede fra sin lejlighed den 20. maj 2017. Der gik dengang hele 10 dage, før politiet blev alarmeret af naboerne på grund en voldsom stank fra lejligheden.

En af kattene blev fundet død af sult på et gulvtæppe i stuen. (Foto: Ritzau Scanpix)

Flygtede til Malta

Politiet fandt i øvrigt dengang i maj måned 2017 frem til Tiffany Guests arbejdsplads, der kun lå et par kilometer fra den aflåste lejlighed, hun havde forladt. Men hun nåede at flygte til Middelhavs-øen Malta for at undgå lovens lange arm.

Hun vendte imidlertid tilbage til England sidste år, hvor hun blev anholdt ved grænsen. Dengang blev hun fremstillet i retten og sigtet for dyremishandling. Tiffany Guest blev dog efterfølgende løsladt mod kaution og benyttede lejligheden til igen at flygte til Malta. Da hun endelig vendte tilbage til England igen tidligere i denne måned den 10. oktober klappede politiets fælde igen, og hun blev atter anholdt ved den britiske grænse.

Denne gang forblev Tiffany Guest dog varetægtsfængslet, ind til hun havde modtaget sin dom, som nu skal afsones.

Da hunden Kray blev fundet udmagret og tæt på at dø af sult i 2017, blev den overført til dyreværnsorganisationen RSPCA, hvor den kom i kærlig pleje og blev opfedet.

Afdelingsleder Boris Lasserne fra RSPCA har efter dommen udtalt følgende:

'Man kan næsten ikke forestille sig, hvilke pinsler de tre efterladte dyr har haft. Det må også have været forfærdeligt for hunden Kray at se de to katte dø foran ham.'

Hunden Kray har det i øvrigt rigtig godt i dag. Og den har fået et nyt hjem, hvor den trives.