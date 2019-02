Hund efterladt alene hjemme i to uger: Nu er den aflivet

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi modtog mandag en anmeldelse fra en lokalafdeling af Dyrenes Beskyttelse om, at en hund havde været efterladt alene i to uger på en adresse på Lolland.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi over for folketidende.dk.

I første omgang var det en anonym borger, der lørdag kontaktede Dyrenes Beskyttelses alarmcentral, bekræfter kredsformand for Dyrenes Beskyttelse på Lolland Dorthe Christensen over for Ekstra Bladet.

Den anonyme borger fortalte, at ejeren var bortrejst til Rusland i forbindelse med en begravelse, men at vedkommende efter to uger endnu ikke var vendt tilbage til sin ejendom.

Skulle passe hunden

- Borgeren bliver på et tidspunkt ringet op af den person, der oprindelig skulle have passet hunden, og spurgt, om han kan kigge til hunden.

- Han får at vide, der skulle ligge en nøgle et givent sted, men der lå den ikke. Så bliver borgeren selvfølgelig bekymret og henvender sig til vores alarmcentral, fortæller Dorthe Christensen.

Søndag morgen kørte Dorthe Christensen og en kollega ud til adressen.

- Vi banker på døren, men der er ikke tegn på noget liv. Vi forsøger at få en reaktion fra hunden i over en time, men der sker ikke noget.

Såkaldt 'listehund'

Det lykkedes dog at få, hunden, der vurderes til at have noget amerikansk bulldog i sig, til at reagere ved at skabe en masse larm. Herefter forsøger de at få et overblik over hundens tilstand ved at kigge gennem forskellige vinduer.

De vurderede, at hunden ikke var i fare for at dø den pågældende dag, og de besluttede derfor, at give ejeren en dag til at vende tilbage, inden de kontaktede politiet.

- Vi havde sat en lille cykeltrailer og en dieseldunk foran døren, som man skulle flytte for at komme ind. Samtidig havde vi også lagt et visitkort i dørrevnen. Ingen af disse ting var flyttet, da vi kom tilbage. Så derfor kunne vi fastslå, at der ikke havde været nogen det seneste døgn, fortæller Dorthe Christensen.

Derefter ringer de til alarmcentralen og forklarer dem situationen.

- Aggressiv og utryg

Efter en halv times tid står der en politipatrulje. De får tilladelse til at bryde ind. De kommer ind via et kældervindue og får åbnet døren op.

- Vi får lov at komme med politiet ind og får tjekket op på hunden. Den er noget aggressiv og utryg.

- Vi var nødt til at gemme os bag en dør og smide et par godbidder ind til den, så den forstod, at vi var kommet for at hjælpe, siger Dorthe Christensen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hunden levede i, hvad der bedst kan betegnes som en svinesti, som billedet her også indikerer. Foto: Dorthe Christensen/Privatfoto

I huset står skålene med vand og mad helt tomme og på gulvet ligger der knive, en økse og glasflasker, som hunden nemt kunne skade sig på.

- Politiet tilkalder en dyrlæge og fortæller det samme, som vi godt kan se. Hunden er panisk angst og har det ad helvede til.

- Rygraden har en pukkel og munden var fuldstændig ødelagt, efter at den have kæmpet for at komme ud ved at bide sig igennem dørkarme og dørene, fortæller Dorthe Christensen til Ekstra Bladet.

Har ikke sovet i to nætter

- Hvordan er det at komme ud til sådan en sag?

- Vi ser mange forskellige sager, og normalt rører det mig ikke, men jeg har aldrig oplevet noget lignende før, og jeg har ikke sovet i to nætter. Det har virkelig sat sig.

- Men udtrykket på denne hund har simpelthen at sig fast i nethinden. Der er endnu ikke rejst nogen sigtelse for overtrædelse af dyreværnsloven, men det vil ske senere.

Pinligt! Hund åbner naboens meget private pakke



Par levede som nomader med lille søn og 25 hunde: - Vi elsker hunde, men det løb helt af sporet