Hund efterladt alene i vejkanten: Her er Snoop i dag

Den britiske dyrevelfærdsorganisation RSPCA offentliggjorde kort før udgangen af 2018 en sørgelig video af en hund, som blev efterladt i vejkanten.

Optagelserne, som du kan se i toppen af artiklen, viser en mand kappe hundens snor og efterlade den sammen med en hundekurv, inden han skynder sig tilbage til bilen og kører væk.

I et desperat forsøg på at indhente manden, som formodes at være dens ejer, ses hunden spæne efter bilen, der sætter i fart og kører fra stedet.

Optagelserne gik verden rundt, og efter dyrevelfærdsorganisationen havde givet hunden navnet Snoop, meldte den 47-årige rapper Snoop Dogg sig på banen og tilbød at adoptere den, hvis den ikke fandt et kærligt hjem.

Vidste Snoop var en loyal hund

Det har den imidlertid fået nu.

Hunden Snoop fik tusindvis af tilbud fra potentielle nye ejere, og er nu endeligt blevet adopteret af en mand ved navn Laurence Squire, som bor på landet i britiske Herefordshire.

Det skriver blandt andre The Telegraph.

Hjerteskærende billeder: Her bliver hund efterladt i vejkanten

Han fortæller, at han og Snoop straks havde et bånd, da de mødte hinanden hos dyreværnet i Shropshire. Han har tidligere haft en hund af racen staffordshire bull terrier. Han havde ledt efter en ny, ung hund af samme race, da han en dag så nyhederne, hvor de fortalte historien om Snoop.

- Det, der skete med ham, var chokerende, og det var tydeligt ud fra optagelserne - med måden, han forsøgte at komme tilbage ind i bilen - at han var en loyal hund. Jeg tænkte, at han virkede som den perfekte hund for mig, og at jeg kunne tilbyde ham det hjem, han fortjente, fortæller Laurence Squire.

Fast gæst på pubben

Ifølge RSPCA lider Snoop stadig af seperationsangst efter at være blevet forladt af sin tidligere ejer. Hos sin nye ejer har han en stor have at løbe rundt i, og på den lokale pub bliver han allerede betragtet som en 'fast gæst'.

Snoop lever nu et dejligt liv på landet med sin nye ejer, som lader ham sove under dynen og tager ham med på den lokale pub. Foto: Ritzau Scanpix

- Han er en fantastisk hund, og han faldt til lige med det samme. Så snart han kom ind i huset for første gang, hoppede han op i sofaen, og det var, som om han besluttede sig for, at det var hans sted, siger Laurence Squire, der begejstret fortsætter:

- Han elsker at ligge på sofaryggen, og hvis jeg tænder ild i pejsen, lægger han sig foran den. Han elsker at være varm, og hvis han kan finde ind i et soveværelse, kan man finde ham under dynen med hovedet på puden.

Nyt lys på efterladte kæledyr

Sagen om Snoop har trods de sørgelige omstændigheder fået et meget positivt udfald, siger Rachel Butler fra RSPCA til The Telegraph. Historien har nemlig kastet nyt og skarpt lys over landets mange sager om kæledyr, der dagligt bliver efterladt.

Hund efterladt i vejkanten i hjerteskærende video: Nu vil musiker adoptere den

- Han blev efterladt i julen - en tid på året, som vi tilbringer med vores kære, så at noget så kærlighedsløst som det skulle ske for ham, var hjerteskærende. Men den kærlighed og opmærksomhed, han får nu fra Laurence er vidunderlig, siger Rachel Butler.

Det er fortsat ikke lykkedes at identificere den formodede ejer, der efterlod Snoop i den virale video.