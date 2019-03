Hund flåede drengs hånd af: Nu vil tusinder redde dens liv

Mere end 179.000 brugere har skrevet under på, at hunden ikke skal aflives

Hvad der ellers var en uskyldig leg, udviklede sig yderst katastrofalt.

En lille dreng mistede nemlig sin hånd, fordi en hund bed den af.

Det skriver New York Post.

Drengen, som ikke fremgår ved navn, legede i sine forældres have, da han valgte at tage en sok udenpå sin hånd. Derefter gik drengen hen imod hegnet i haven og stak sin hånd igennem det.

Det vakte opmærksomheden hos naboens hund, Bear, som tog hånden i munden. Herefter begyndte den at bide hårdt om drengens hånd og flåede den af.

Ifølge mediet åd hunden også hånden.

Nu frygter hundens ejer, Jessica Nusz, at hendes hund vil blive aflivet.

Indsamling

Kort efter den tragiske episode blev Bear taget i forvaring af County’s Animal Care & Control.

Jessica Nusz har derfor oprettet en GoFundMe, som skal hjælpe med at betale regningerne hos dyreværnet.

I skrivende stund har 21 brugere doneret i alt 400 dollars (cirka 2659 kroner, red).

Jessica Nusz insisterer på, at hendes hund er venlig og imødekommende. Ifølge hende troede Bear, at det var et legetøj.

- Begge mine hunde elsker at være i kontakt med mennesker. Alle kan ae dem.

- Jeg synes, at man skal behandle hunde bedre, da de nærmest er ligesom små børn. Hunde kan også lære af sine fejltagelser, siger hun til mediet.

Der er også blevet oprettet underskriftindsamling, hvor mere end 179.000 separate brugere har skrevet under på, at hunden ikke skal aflives.

Jessica Nusz vil gerne hjælpe med at betale drenges hospitalsregninger.