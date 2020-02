Hund forsvandt: Meldte sig selv til politiet

Hvis man bliver væk fra sin familie, så er det altid en god ide at gå til politiet.

Og det var lige præcis det, hunden Chico gjorde, da han blev væk fra sin familie, skriver Mirror.

Betjentene på den lokale politistation i Texas i USA var glædeligt overraskede over deres bløde ven. Chico kom gående helt roligt ind på politistationen, og placerede poterne oppe på skranken, som om han ville melde sig selv.

Chico formåede at snige sig ud af politistationen uden betjentene opdagede ham. Foto: Texas Police

Hilste på

En af de første betjente, som mødte hunden var Rusty Martin, som glædeligt hjalp hunden med at finde sin ejer.

- Han virkede ikke bedrøvet over at være blevet væk, fortæller betjenten.

- Det var som om, at han bare var gået sig en tur i nabolaget, og så havde besluttet sig for at smutte forbi politistationen for at lysne betjentenes dag, fortalte han.

Blev forkælet

Betjentene på den lokale politistation forsikrede, at Chico fik masser kærlighed og opmærksomhed, mens betjentene arbejdede på højtryk for at finde hunden ejermand.

- Vi havde en tennisbold, som vi kastede lidt med i lobbyen. Vi var alle sammen vilde med ham, fortæller Rusty Martin.

Men det viste sig ikke at være så nemt at finde pelsdyrets ejermand. Chicos navneskilt var faldet af halsbåndet. Derfor blev dyreværnet tilkaldt til politistationen, for at se om hunden havde en microchip, så det kunne afgøres, hvem der ejede hunden.

I mellemtiden, mens politiet ventede på dyreværnet, havde Chico formået at smutte fra politistationen - uden nogen betjente havde lagt mærke til det.

Heldigvis havde den kloge hund fundet hjem på egen hånd. Chicos ejer havde ifølge politiet skrevet til dem, og fortalt, at Chico var kommet sikkert hjem til sit hus, som ligger omkring 1,6 kilometer fra stationen.