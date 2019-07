Hund levende begravet: Solskoldet og uden pels

Forfærdelige billeder er blevet delt af et dyrinternat på Hawaii.

Her er en lille hund blevet fundet solbrændt med en hævet krop, efter at hun var blevet levende begravet på en strand med kun hovedet stikkende op over sandet.

Hunden, der har fået navnet Leialoha, manglede 90 procent af sin pels, da hun blev reddet fra O'ahu stranden på Hawaii.

Hun blødte ifølge redderne fra alle steder på kroppen, da hun fik sit første bad efter den voldsomme hændelse.

Det var redningsorganisationen PAWS, der blev tippet om hunden fra en person, der havde set en mand begrave hunden på stranden.

Billedet af hunden blev efterfølgende delt på Facebook af organisationen. På billedet kunne man også se, at hunden var blevet skåret med en kniv på benet.

Den stakkels hund blev angiveligt skåret i benet med en rusten kniv. Foto: PAWS Hawaii

Får nyt hjem

Hunden er dog nu i gang med at blive adopeteret.

Amanda så billedet på Facebook, og det fik hende til at tage kontakt.

- Jeg kiggede igennem Facebook og så billedet af hunden. Det knuste mit hjerte, og jeg måtte hjælpe.

Hunden bor stadig mest på internat, men den er begyndt at være mere hjemme ved Amanda.

- I går kom hun ud, da vi havde venner på besøg og ville se, hvad vi skulle spise. Hun har lang vej igen, men det værste er overstået.

Ku'ulei Durand, der er leder af PAWS Hawaii, fortalte til KITV, at den tidligere ejere troede, at han gjorde hunden en tjeneste.

- Han følte, at han endte hundens lidelser ved at ende hendes liv, fortalte han.

Der er ikke store chancer for, at ejeren vil blive straffet for mishandlingen. Derfor fokuserer internatet og den nye ejer nu bare på, at Leialoha skal blive helt rask igen.