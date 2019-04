Hund reddet 220 kilometer fra kysten

En udmattet hund blev fredag reddet af arbejdere på en boreplatform, der så den svømme rundt omkring 220 kilometer fra Thailands kyst.

Det skriver blandt andre BBC.

De fortæller, at de fik øje på hundens hoved, da den svømmede rundt midt ude på havet. Da de kaldte på den, svømmede den ind til dem på boreplatformen, hvor den blev reddet op af vandet med et reb.

Dyrlæger har efterfølgende anslået, at 'Boonrod' er mellem tre og fire år gammel. Foto: Ritzau Scanpix

Hunden blev på boreplatformen i to nætter, hvor arbejderne tog sig af den, intil den med kran blev løftet ombord på et skib, der kunne transportere den til land. Mandag blev den tilset af dyrlæger i Songkla i det sydlige Thailand.

Det vides endnu ikke, hvordan staklen endte 220 kilometer fra kysten. Foto: Ritzau Scanpix

Det er endnu uvist, hvordan hunden, der har fået navnet 'Boonrod' som betyder noget i retning af 'overlever' på thai, er havnet så langt ude i havet. Men flere gætter ifølge BBC på, at den må være faldet af en fiskekutter.

Efter to nætter på platformen blev 'Boonrod' med en kran løftet ombord på et skib, der transporterede den til land. Foto: Ritzau Scanpix

En af platforms-arbejderne, Khon Vitisak, som var med til at redde Boonrod, siger ifølge Daily Mail, at han har planer om at adoptere hunden, hvis ingen melder sig som ejer.

- Jeg håber at adoptere hende som kæledyr. Jeg glæder mig til at tilbringe mange glade år sammen med hende, siger Khon Vitisak ifølge det britiske medie.