Hund reddet efter flere uger i 40 graders kulde

I samfulde 17 dage var den ti år gamle Sanktbernhardshund Old Lady forsvundet fra det dyreinternat, som den befandt sig på i Minnesota i USA.

Hunden stak af fra stedet og levede udendørs, mens der i perioder var helt ned til 40 graders kulde.

Nu er den udmattede og sultende hund omsider blevet fundet og bragt hjem i kærlig pleje.

Det viste sig, at hunden hang fast i nogle træer og ikke kunne komme fri ved egen hjælp.

Det er uvist, hvor længe hunden har siddet lænket til træerne.

Flere eftersøgninger

Flere eftersøgninger blev nemlig sat i gang, så snart hunden forsvandt. Der kom også indberetninger fra forskellige personer, som havde set den gamle hund strejfe omkring.

Men i denne uge fik det lokale politi så en melding om, at hunden sad fast, fordi hundesnoren var blevet viklet ind i grenene, beretter organisationen Ruff Start Rescue på Facebook.

Old Lady var kendt for at være menneskesky, og derfor var håbet om at finde den aldrende hund i live i den isnende kulde begrænset.

Pelsen barberet af

Hunden var - før den stak af - blevet barberet på en stor del af kroppen. Så den tykke pels kunne ikke skærme Old Lady fra de hårde frostgrader.

Nu er Old Lady tilbage og får - ifølge Ruff Start Rescue - masser af kærlig pleje og mad.

Sanktbernhardshunde vejer normalt omkring 67 - 120 kilo. Old Ladys vægt var helt nede på 40 kilo, da hun blev fundet.