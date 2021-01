Hund reddet efter voldsomt jordskred

Mandag er en hund blevet reddet ud af området, hvor et voldsomt jordskred onsdag i sidste uge rystede den lille norske by Ask i Gjerdrum.

Det skriver det norske medie VG.

Hunden blev bjærget mandag aften, hele seks dage efter jordskreddet, oplyser byens dyrlæge Stefan Feterik til mediet.

- Den er i god stand og har modtaget behandling. Jeg har ikke mulighed for at give flere oplysninger om den på nuværende tidspunkt, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Redningshunde bidrager til at søge efter overlevende efter jordskreddet i Ask. Hunden på dette billede er ikke den hund, som mandag blev reddet. Foto: Terje Bendiksby/Ritzau Scanpix

Syvende person er fundet død efter jordskred i Norge

Ikke den første

Hunden er ikke den første, som er blevet reddet ud af området i live, oplyser VG.

Familiehunden Zajka, som er dalmatiner, blev bjærget nytårsaften efter at være blevet opdaget af varmesøgende kameraer.

Ligeledes er dværgpudlen Milli blevet reddet ud i live.

I alt ti personer blev meldt savnet efter mudderskreddet. Syv af dem er sidenhen blevet fundet døde, mens tre personer fortsat er savnet.

Dansker i Norge: Vanskeligt at beskrive katastrofen