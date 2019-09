Hunde nægtet adgang til Danmark efter mystiske dødsfald

20 hunde er døde og flere er syge, efter en mystisk sygdom har spredt sig i Norge.

Det har nu ført til, at norske hunde er blevet nægtet adgang til konkurrencer og udstillinger i Danmark, Sverige og Finland.

Det skriver norske tv2.no.

Dansk Kennel Klub står bag meldingen i Danmark, mens tilsvarende klubber i de øvrige lande har meldt det samme ud.

- Kennelklubberne i alle landene har sagt, at norske hunde ikke har tilladelse til at deltage i denne weekend og indtil videre. De ønsker heller ikke norske hunde som publikum ved disse begivenheder, fortæller mediekonsulent Kjetil Vataker Johansen fra Norsk Kennel Klub til TV2 Norge.

Klubberne har dog meldt ud, at udelukkelsen vil blive annulleret, hvis sygdommen viser sig ikke at være smitsom.

Fredag aften påbegyndte Veterinærinstituttet i Norge en opduktion af den fjerde hund, som er død af sygdommen, og flere hunde er på vej til opduktion.

Der er dog endnu ikke fundet nogen årsag til sygdommens spredning.

- Vi føler, at det haster, og det gør vi altid, når det handler om syge dyr. Vi prioriterer dette højt for at forhindre flere tilfælde og for at starte behandling på de syge hunde, siger Hannah Jørgensen, som er specialist hos Veterinærinstituttet.

Rottegift og lignende specifikke forgiftninger er blevet udelukket som dødsårsag, mens man undersøger andre muligheder.

Der er blevet fundet to bakterier, som kan forårsage diarré hos hunde. Opduktionen af de første fire hunde har alle vist klare tegn på alvorlig tarmsygdom, men man har endnu ikke fået et entydigt svar på dødsårsagen.

Veterinærinstituttet i Norge understreger, at det ikke er alle smittede hunde, som dør af sygdommen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Dansk Kennel Klub.

Se også: Dansk Kennel Klub advarer: Flere hunde døde