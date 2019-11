Hundeejer i chok: Fik øje på stor dildo i hundens mund

Hundeejeren Lissa Cross fra Canterbury i New Zealand fik et chok, da hun for nylig gik sin sædvanlige morgentur langs floden sammen med sin fire-årige hund, som hun kalder for Huni. På et tidspunkt forsvandt Huni nemlig ind i noget buskads og vendte tilbage et par minutter efter med et stort aflangt stykke gummi-legetøj i farven lyserød. Og ved nærmere eftersyn fandt Lissa Cross til sin store overraskelse ud af, at det var en stor dildo.

For Lissa Cross blev chokket dog endnu større, da Lissa fandt ud af, at Huni på ingen måde havde lyst til at slippe sit nyfundne legetøj.

Det skriver flere medier heriblandt New Zealand Herald og Daily Mail

Lissa Cross lagde også et opslag ud på sin Facebook, hvor hun forklarede den besynderlige historie. Her skrev hun blandt andet følgende:

'Houston vi har et problem. Min hund fandt sig et nyt stykke legetøj ved floden. Og hun nægter at slippe det. Hvordan i helvede skal jeg forklare min hund det her'.

Lissa Crow brød selvfølgelig ud i latter, da hun opdagede, at hendes hund havde en lyserød dildo i munden, men hun måtte bruge næsten en hel time til at få Huni til at slippe dildoen, fordi Lissa på ingen måde ønskede at få dildoen med ind i bilen, da de skulle køre hjem. Huni indså dog til sidst, at Lissa Cross ikke ville give sig. Så derfor luskede hunden lidt væk og begravede dildoen i jorden til en anden god gang.

Huni sidder her på bagsæder i bilen og er sur på Lissa Cross, fordi hun blev tvunget til at efterlade sit nye gummi-legetøj. (Foto: Caters)

Til Caters News siger Lissa Cross følgende:

- Jeg har ingen ide om, hvor præcist Huni fandt dildoen, eller hvordan dildoen er havnet i buskadset ved floden. Men jeg græd næsten af grin, da Huni kom tilbage med dildoen i munden, fortæller Lissa Cross og tilføjer:

- Huni er i øvrigt en meget legesyg og kærlig hund. Hun er meget loyal og beskyttende.