Hundeejere udlover dusør på 10.000 kr.

De to golden retrievere Brutus og Eskild er løbet hjemmefra. Derfor udlover ejerne en dusør på 10.000 kroner i håbet om at få dem hjem igen

Dan og Christine Rasmussen var lige landet i sydfranske Cannes, da de torsdag modtog beskeden om, at deres to golden retrievere er løbet hjemmefra.

Hjemme i Høvelte - ikke langt fra kasernen i Nordsjælland - blev de to hunde Brutus og Eskild passet af sønnen og svigerdatteren i parrets hus.

Men da der går håndværkere rundt i hjemmet, var der en låge, der ikke var blevet lukket ordenligt i farten.

- Det er jagthunde, og der løber råvildt lige ved siden af os. De har derfor set muligheden for at løbe ind over markerne, fortæller deres ejer og hundemor Christine Rasmussen til Ekstra Bladet.

Dusør på 10.000 kroner

De to hundebrødre er før stukket af, men det har ikke været længere end nede ad vejen. Men denne gang er de ikke kommet hjem med det samme som førhen.

Derfor udlover Dan og Christine en dusør på 10.000 kroner i håbet om at få vished om, hvad der er sket med de to.

- Vi gør det, fordi det undrer os, at de ikke er blevet set. Vi er bange for, at de er taget, men det tror vi nu ikke. Hvem ville tage to voksne golden retrievere? Der går alle mulige tanker gennem vores hoveder.

- Vi har behov for at være sikre på, at der er nogle flere, der har lyst til at lede, hvis de ved, at der er en dusør, der venter, siger Christine.

Har du set Brutus og Eskild? Så bedes du ringe til 23330022. Privatfoto.

Eftersøgning

Og når Christine nævner, at hun gerne ser flere, der hjælper med at lede efter de to hunde, er det, fordi der allerede er sat en eftersøgning i gang.

- Vi efterlyste hundene på Facebook og Instagram i går (7. juli, red.) og blev kontaktet af Rolf Flor fra 'Vi passer hund' på Facebook. Han er bagbo til en af vores naboer på vejen.

- Han kom over i huset og fik hovedpuder og sengetøj med sig, som han har lagt ud som spor, så hundene kan komme tilbage til huset.

Hundebrødrene Brutus og Eskild er løbet hjemmefra. Hvis du ser dem, bedes du ringe til 23330022. Privatfoto.

Derudover har Rolf Flor sammen med Dan og Christines søn været med til at arrangere en større eftersøgning, som startede fredag klokken 19.

- Der er dukket 30 mennesker op for at lede.

- Vi er helt benovede over opmærksomheden. Folk er så venlige, og det er vildt, at de er villige til at gøre så meget. Vi er blevet ringet op af mennesker, som vi slet ikke kender, lyder det fra Christine.

Rolf Flor kan fortælle, at det faktisk er hele 50 personer, der dukket op til eftersøgningen. Og han har en kraftig opfordring til folk derude:

- Hundene har snart været væk i 40 timer. De er kun blevet spottet én gang i går klokken 16 i Birkerød/Bregnerød. Tip os gerne, hvis I ser noget.

Det kan gøres på telefon 23330022.

Politianmeldt

Foruden alle de mange mennesker, der leder efter Brutus og Eskild, har Dan og Christine også kontaktet politiet, Banedanmark, Vejdirektoratet, dyreværnsorganisationer og medierne.

Alt sammen i håbet om at bringe dem tilbage.

- Der er en motorvej ikke så langt fra huset, og der er også en togforbindelse. Så der er en risiko for, at de kan være kørt ned.

Men uanset, hvordan hundene har det, vil familien Rasmussen bare gerne have vished.

Og hvis man støder på de to hunde, skal man ikke være bange for at kalde dem til sig.

- De er superfredelige. De elsker at jage, men de elsker mennesker og er enormt sociale og rare. Man skal bare gå hen og tage fat i dem og sørge for, at de ikke løber videre.

- De er nok forvirrede, bange og sultne på det her tidspunkt.

Christine Rasmussen har planer om at vende hjem lørdag for at kunne være med til finde Brutus og Eskild.

Har du set Brutus og Eskild? Så skriv til vores tipindbakke 1224@eb.dk.