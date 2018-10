Hundehvalp kom galt afsted: Kom tæt på det helt forkerte dyr

Den ekstremt uheldige St. Bernard hundehvalp Ruckus blev efterladt med en ulidelig stor mængde pigge i sin mund og sit ansigt, efter at den tidligt i september måned kom lidt for tæt på et hulepindsvin i staten New York i USA. Og det var i øvrigt ikke første gang, at det var sket for den nysgerrige og legesyge hundehvalp.

Ruckus er nemlig kendt for sin lyst til at lege med hulepindsvin, og den store hundehvalp havde åbenbart ikke lært noget af sine tidligere erfaringer.

Ejerne af Ruckus afleverede den lidende hund hos dyreværnsorganisationen 'Lollypop Farm' i New York, hvor dyrlæger langsomt men ihærdigt fjernede de ekstremt mange pigge fra hundehvalpens ansigt og kæbe. Flere af de lange pigge havde trængt sig dybt ind i Ruckus mund, hvor de var svære at fjerne, fordi piggene har en en fiskekrogs-agtig form i den ene ende.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, og Daily Mail

Dyreværnsorganisationen 'Lolly Pop Farm, the Humane Society of Greater Rochester', der behandlede hundehvalpen for sine skader, har også lagt et opslag ud på deres facebook, der omtaler den usædvanlige historie.

Lollypop Farm skriver også følgende om sagen:

'Ruckus blev behandlet af vores dyrlæge-team her på Lollypop Farm, der hurtigt arbejdede på at fjerne de mange pigge omkring hans mund og dybt inde i hans mund. Spidsen af piggen fra et hulepindsvin er formet som en lille fiskekrog og kan være meget svære at fjerne, skriver Lollypop Farm og tilføjer, at Ruckus i dag har det ganske fint og er en glad hund.

(artiklen fortsætter under billedet)

Rufus kom sig helt efter den uheldige oplevelse med hulepindsvinet. og den er i dag en glad og frisk hund. (foto: Lollypop Farm)

Hulepindsvin er ifølge National Geographic den gnaver, der har flest pigge. Et enkelt dyr kan have helt op til 30.000 pigge. Hulepindsvinet bruger sine pigge som en forsvars mekanisme. Og deres pigge ryger af deres kroppe ved en ganske let berøring.

Lollypop Farm skaffede i øvrigt den 16. oktober et nyt hjem til hundehvalpen Ruckus. På facebook skrev organisationen:

'Vi er så glade for Ruckus og håber, at han aldrig kommer til at krydse vej med et hulepindsvin igen.