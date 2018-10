Hundelufter lå død i families entre: Blev nødt til at grave betonen væk

Lugten af død er væk.

Det er det første, man lægger mærke til, når man kommer ind i familiens Neldahls hjem i Rødovre. Det samme er mændene i hvide heldragter og åndedrætsmasker. Familiens ødelagte ejendele er også væk fra baghaven.

Solen skinner dog stadigvæk i Rødovre. Og René, Britt og Jessicas mareridt syntes at være overstået.

De kan nu flytte ind i deres hus igen, efter det er blevet total-renoveret.

– Det er næsten for godt til at være sandt. Vi har virkelig glædet os til denne dag, siger René Neldahl, da Ekstra Bladet besøger familien igen.

For to måneder siden kom de hjem fra en uges ferie i Tyrkiet. I entreen lå Renés ven og hundepasser, Uffe Swiatek, død. Sommervarmen havde sat en lyn-forrådnelse i gang. Lugten havde sat sig i alt. Møbler, tøj, vægge og gulv var ødelagt.

Forsikringen dækkede hverken inventaret eller genhusning. Heldigvis har de fået hjælp af deres boligselskab til et midlertidigt hjem, og vennerne har hjulpet med en seng, lidt tøj og lamper.

Artiklen forsætter under billedet...



Sådan så der ud hos familien Neldahl sidste gang Ekstra Bladet var på besøg. Foto: Ole Steen

Hjælpen kommer kørende

Det eneste, de fik reddet fra deres hjem, var fire flyttekasser. Det var alt, hvad de stod med, da de havde tømt deres hus. Resten smed de ud.

– Jeg er simpelthen så glad for, at vi har fået hjælp af flyttefirmaet Holger Danske. Det betyder alt lige nu, siger René.

Artiklen forsætter under billedet...



Jessica og René kigger i flyttekasserne, som Holger Danske har doneret til dem. Foto: Olivia Loftlund

En 40-fods container er netop blevet sat af på den lille villavej. Venner og bekendte er igen klar til at give en hånd med til, at rækkehuset kan blive fyldt med møbler.

– Vi så i Ekstra Bladet, at familien havde brug for hjælp. Vi har i to til tre år samlet en masse møbler og andet sammen i en stor container. Det tænkte vi, at René og familien kunne bruge til noget, siger Kenneth Lindgren, der er driftskoordinator i Holger Danske.

Artiklen forsætter under billedet...



Gulvet er blevet brækket op, da varmen fik liget til at sive ned gennem gulvbrædderne. Foto: Ole Steen

Nyt hjem

Lugten af ny maling rammer nu i stedet ens næsebor, når man går ind ad hoveddøren. Gulvene i entréen står helt skarpe, og i stuen ligger der helt nye væg til væg-gulvtæpper.

– De blev nødt til at grave betonen væk i entréen, fjerne tapet og puds i værelserne. Kun køkkenet står, som da vi forlod det. Men vi har vasket det ned flere gange, forklarer René i solen, der igen skinner på den lille villavej.

Inde i 40-fods containeren står Britt Neldahl og kigger i flyttekasser:

– Der er virkelig mange gode ting i containeren, men vi har langt igen med at kigge det hele igennem, siger hun.

Artiklen forsætter under billedet...



Nu kan de endelig kigge fremad. Forsikringen har ikke hjulpet dem, men det har venner og familie, da det så aller sortest ud for familien Neldahl. Foto: Olivia Loftlund

De sidste to måneder har familien boet i et midlertidigt hus, men de håber snart på at være hjemme.

– Vi kan flytte ind i morgen, det skal vi, siger Britt. Men René er ikke helt så sikker.

– Hvis vi kan flytte hjem igen inden for ti dage, så er jeg glad. Der mangler alligevel en del, mener René.

Kørt væk i Harley

Midt i al frustrationen over at have mistet deres hjem var familien Neldahl selvfølgelig også dybt berørte over, at deres kære ven Uffe Swiatek gik bort.

– Det var en hård tid, men vi kan kigge lidt fremad nu. Der blev afholdt en meget fin begravelse for Uffe. Han blev kørt væk i en Harley-Davidson, forklarer René.

Artiklen forsætter under billedet...



Tøsen tør nu at gå ind i huset igen. Da Uffe Swiatek lå død ude i entreen, lå den inde på et af værelserne i huset. Her var den gået i en form for dvale og lå med poterne op foran øjnene, fordi der var mange fluer. Foto: Olivia Loftlund

Uffe Swiatek passede familiens hund Tøsen, da han efter faldt om i entréen. Tøsen overlevede fem dage uden mad og drikke, da den var alene med liget af Uffe Swiatek. Heldigvis rørte den ikke liget. Den kunne ikke være alene i perioden bagefter.

– Den har det meget bedre nu – se, hvor glad den ser ud, siger 18-årige Jessica Neldahl om Tøsen.