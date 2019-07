Hunden Daisy var smurt ind i blod - nu er ejeren dømt

Det var et rent tilfælde, der gjorde, at Staffordshire bull terrieren Daisys misrøgt blev opdaget.

Politiet var på hendes ejer Daniel Tomlinsons adresse i britiske Stoke-on-Trent i en anden anledning, da de så den næsten hårløse, blodige hunhund.

Se også: 18-årig bankede hund i brutal video - nu er han dømt

De tippede dyrevelfærdsorganisationen RSPCA, som rykkede ud og straks kunne konstatere, at Daisy havde smerter på grund af en hudlidelse, som 49-årige Daniel Tomlinson ikke havde sørget for at få den behandlet for i tre måneder.

Det skriver blandt andre BBC og det lokale medie Stoke Sentinel.

Flere måneders forsømmelse betød, at hundens pels var faldet af over stort set hele kroppen, og den var dækket af blod flere steder, hvor den havde kradset sig selv på grund af en voldsom kløe.

Se også: Efterladt hund sultede ihjel: 'Den tyndeste jeg nogensinde har set'

Ved retten i North Staffordshire erklærede Daniel Tomlinson sig fredag skyldig i at have forårsaget sin hund unødvendig smerte mellem 6. januar og 21. marts.

Her blev han idømt en 14 uger betinget fængselsdom og 200 timers samfundstjeneste. Desuden skal han betale 515 britiske pund - cirka 4300 kroner - i sagsomkostninger, og han har fået forbud mod at have dyr i 10 år.

Grinende teenager smider bange hund ud fra klippe

- Stakkels Daisy var smurt ind i blod på huden, hvor hun konstant havde kradset og forsøgt at lindre sin kløende hudlidelse. Hendes hud var øm og betændt og hun havde kun meget lidt pels. Det var den værste hudlidelse, jeg har set i mine seks år som RSPCA-inspektør, siger Charlotte Melvin fra dyrevelfærdsorganisationen.

- Det var tydeligt, at hun led, og havde gjort det i månedsvis, fortsætter hun.

RSPCA-inspektøren forklarede i retten, at den 49-årige ejer sagde, at han tidligere havde taget hunden Daisy med til dyrlægen for at behandle hudsygdommen, men tog ikke tilbage til den opfølgende aftale, fordi han havde problemer med økonomien.

Se også: Mand gav sin hund kokain og skar dens øre af med en tang

- Der er aldrig en undskyldning for ikke at søge dyrlæge til et kæledyr, og der er en række velgørenhedsorganisationer, som tilbyder hjælp til folk, der har behov for det, siger Charlotte Melvin, som også fortæller, at Daisy, der led så meget, da de rykkede ud, nu har fået det godt i RSPCA's pleje.

- Hendes pels er vokset ud igen, og hun ligner en helt anden hund - hun ser så glad og sund ud.

49-årige Daniel Tomlinson har fået ti års forbud mod at holde dyr. Hunden Daisy er bedring og kan formentlig snart få et nyt hjem. Foto: RSPCA/SWNS

Organisationen forventer derfor, at Daisy snart er klar til at få et nyt hjem.

Den hjerteskærende video herunder viser, hvordan en hund bliver efterladt alene i vejkanten. Historien endte heldigvis godt, og her er hunden, der blev døbt Snoop, i dag.