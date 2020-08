Hundredetusinder demonstrerer i Minsk

De store demonstrationer i den hviderussiske hovedstad, Minsk, fortsætter.

Billeder fra byen viser, hvordan enorme menneskemængder - op mod 250.000 - er samlet for at protestere mod landets præsident, Lukasjenko.

Det sker, selvom den hviderussiske regering har meddelt, at militæret nu kan blive sat ind for at beskytte såkaldte national monumenter mod demonstranterne.

Det skriver BBC og Jerusalem Post.

Krisen er total

Protester fortsætter

Også politiet er til stede ved pladsen med højttalere, hvor de fortæller demonstranterne, at demonstrationen er ulovlig.

Demonstranterne protesterer mod præsident Lukasjenko og det præsidentvalg, der blev afholdt i landet 9. august.

Demonstranterne kalder valgresultatet, der viste mere end 80 procents opbakning til Lukasjenko, for fusk.

Også EU's medlemslande har efter præsidentvalget indført sanktioner over for Hviderusland, der bliver kaldt Europas sidste diktatur.

