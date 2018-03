Hundredevis af danskere strandet i Los Angeles og Kastrup: - Det er grotesk

Hundredevis af passagerer sidder frustrerede i henholdsvis Kastrup Lufthavn og LAX-lufthavnen i den amerikanske millionby Los Angeles, efter Norwegian i går måtte aflyse fly til og fra storbyen.

I alt drejer det sig om 227 passagerer, der i går skulle være fløjet fra Los Angeles til København, og 188, der skulle fløjet den anden vej.

En af de passagerer, der er strandet, er 34-årige Sara Lund, der skulle til USA til en fødselsdag.

- Vi skulle være fløjet i går kl. 14.10, men det blev først forsinket til kl.19, og da vi så havde boardet flyet, fik vi at vide, at vi ikke kunne flyve alligevel. Så efter at have siddet fast i flyet i cirka en time kommer vi ud, og siden har vi bare intet fået at vide og, hvad fanden der foregår. Folk er så frustrerede, siger Sara Lund, der lidt efter midnat besluttede at overnatte på hotel i nærheden af lufthavnen.

Se også: Fly fyldt med norske blikkenslagere måtte vende om: Toilettet gik i stykker

Skulle have fløjet fra LAX

På den anden side af jorden i Los Angeles' internationale lufthavn LAX, sidder også flere hundrede frustrerede Norwegian-passagerer, der ikke ved, hvornår de kan komme hjem. De skulle være fløjet hjem med flyet fra København, men det nåede altså aldrig frem.

Nu sidder Stefan Sinding Nielsen med sin kammerat Anders Nielsen på et hotelværelse og venter på at finde ud af, hvornår de kan komme hjem.

- Vi skulle være lettet i går kl. 19.30 lokal tid i går, men efter afgangen blev rykket flere gange, blev flyet helt aflyst, og nu ved vi ikke, hvornår vi kan komme hjem. Der er ingen seriøs information, og vi har jo ikke turde gå i seng, for tænk nu hvis de pludselig meddeler, at flyet snart letter, siger Stefan Sinding Nielsen, der skal møde på arbejde mandag.

Se også: Sådan kan du rejse 'på business' til menneskepriser

- En ting er, at det er forsinket, men det mest frustrerende er den mangel på information. Det virker som om, de prøver at skjule noget med deres udmeldinger, siger han.

Nu har de fået at vide af Norwegian, at de klokken 7 om morgenen lokal tid, altså klokken 15 dansk tid vil få ny information.

Hotline

Så 'godt' går det dog ikke i Kastrup, hvor flere af passagererne nu har ventet flere timer i en telefonkø.

- Det er grotesk. Et par har lige købt billetter til 45.000 ved et andet selskab for bare at komme af sted, siger Sara Lund.

Norwegian oplyser til Ekstra Bladet på en mail, at de beklager, at visse passagerer føler sig dårligt informeret, og at de arbejder på at få folk af sted hurtigst muligt.

- Forsinkelsen på både flyet til Los Angeles og det, som skulle retur til kastrup, bunder i lufthavns-restriktioner i LAX. Det har desværre resulteret i yderligere forsinkelser og indstillede fly. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få vores passagerer frem hurtigst muligt.

Se også: Nyt passagerfly sætter rekord over Atlanten

- Vi har tilbudt passagerer at ombooke eller få refunderet billetten. Da Norwegian har flere afgange fra Los Angeles til Europa, er det også muligt at flyve hjem via London, Stockholm eller Oslo, skriver Charlottet Jacobsen, kommunikationschef i Norwegian

Adspurgt på mail, hvad selskabet forventer, at 'hurtigst muligt' er, svarer de:

- Hurtigst muligt.