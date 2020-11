Hundredvis af fugle formentlig døde af fugleinfluenza i Sønderjylland

Fødevarestyrelsen advarer om stor risiko for smitte til fjerkræbesætninger og mindre hønsehold efter et stort dødsfald blandt vilde fugle i Sønderjylland.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Naturstyrelsen oplyser, at det er den sydlige del Vadehavskysten og Tøndermarsken, som er ramt af stor dødelighed blandt vilde fugle.

- Vi har set børn lege med en svækket gås, der var styrtet til jorden. Vi vil gerne bede alle, der finder døde fugle, om at undgå berøring, så de ikke spreder virus, lyder det fra chef for Fødevarestyrelsens VeterinærØst Birgit Hendriksen.

Tamme fulge er også i risiko

Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom, og den truer ikke kun vilde fugle, men også tamme fugle.

Derfor er det et krav, at alle personer med fjerkræbesætninger, som har et et areal på mere end 40 kvadratmeter, overdækker eller beskytter fuglenes areal, så vilde fugle ikke kan komme i indhegningerne.

- Fugleinfluenza er meget smitsom, og for at forebygge smitte af tamfuglene i hønsegårde og fjerkræbesætninger anbefaler vi, at man er omhyggelig med hygiejnen og vasker sit fodtøj, inden man nærmer sig en hønsegård, siger chef for Fødevarestyrelsens VeterinærØst Birgit Hendriksen.

Der er ingen undtagelser for, hvilke fuglearter der kan smittes med fugleinfluenza, men særligt høns og kalkuner er udsatte. De udvikler kraftige symptomer.

Der er ikke tidligere rapporteret om smitte til mennesker med de typer af fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i Europa, oplyser Fødevarestyrelsen. De opfordrer danskerne til at anmelde fund af døde fugle på appen FugleInfluezaTip.

