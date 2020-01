Hundredvis af fugle fundet døde: Nu er mysteriet opklaret

Normalt er det ikke en sag for politiet, når en fugl dør, men da mere end 200 stære i december blev fundet døde på en mindre vej på Anglesey i det nordvestlige Wales blev det alligevel en opgave for politiet.

Og efter at have efterforsket sagen til bunds, mener politiet nu, at de har opklaret sagen.

Det skriver The Guardian.

Fuglene blev fundet på en vejstrækning på omkring 100 meter, hvor flere af fuglene også lå i de nærliggende hække. Der lå imidlertid ingen fugle på de omkringliggende marker.

Tilfældet var så mystisk, at politiet fik hjælp fra det statslige Animal and Plant Health Agency til at undersøge nogle af fuglene.

Her viste en obduktion, at fuglene var døde af alvorlige indre kvæstelser som følge af et sammenstød.

Fik ikke undveget i tide

På baggrund af undersøgelsen har politiet udtalt, at de godt nok ikke har udført en komplet toksikologisk vurdering, men at de er 'ret sikre' på årsagen til de mange dødsfald.

- Fuglenes skader bakker op om tesen om, at fuglene er døde efter at have ramt jorden, siger Rob Taylor, der har stået i spidsen for efterforskningen hos North Wales Police, ifølge The Guardian.

- Det er særdeles sandsynligt, at flokken af stære foretog en undvigemanøvre, mens de var i luften, formentlig for at undgå en rovfugl. I den forbindelse har bagtroppen af gruppen ikke rettet op i tide, hvorfor de har ramt jorden, siger han.

Han fortæller, at de stadig afventer svar fra den toksikologiske undersøgelse, men at de ikke forventer, at den giver andre resultater.

- Ud fra hvad vi ved fra andre, fra fuglenes skader og fra lignende sager verden over, ser det ud til, at flokken har undveget ved at flyve mod jorden, hvorefter de har rettet op, men nogle har ikke nået det, siger han.

Han takker samtidig for de mange mails, politiet har modtaget med teorier fra hele verden.

- Nogle teorier var helt utrolige og ubegribelige. Vi kan kun arbejde ud fra konkrete beviser, tidligere sager og professionelle vurderinger, lyder det fra Rob Taylor.