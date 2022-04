Hundredvis af militær-køretøjer tværs gennem Danmark

Hvis du skal ud at køre på lande- og motorvejene i weekenden, kan du støde på flere hundrede militære køretøjer

Hundredvis af militære køretøjer og andet militært materiel bliver i løbet af weekenden transporteret tværs gennem landet.

Det kan meget tænkeligt give en del trafik på vejene og en masse undrende blikke.

De militære køretøjer kører fra kaserner og tjenestesteder over hele Danmark mod én destination - nemlig Køge Havn, skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

Støtter Nato

Fra Køge Havn skal det tunge militær-gods sejles til Letland.

Sammen med godset følger også i omegnen af 750 soldater.

'De danske styrker i Letland kommer til at spille en vigtig rolle i at sikre NATO's østlige flanke ved at afskrække trusler og om nødvendigt besvare militær aggression mod vores allierede', skriver Forsvaret.

Det er ikke mere end en måned siden, at Forsvaret flyttede militær-udstyr fra havnen i Køge til Baltikum.