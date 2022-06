Hundredvis af sigtelser ved bil-festival

Flere af de cirka 5.000 deltagere bandede politiet langt væk ved weekendens arrangement, Danmarks Hurtigste Bil, i og omkring Padborg Park. Både fordi mange deltagere og tilskuere fik bøder eller andre løftede pegefingre fra ordensmagten, der også fik kritik for at gå for emsigt til værks.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser tirsdag, at kontrollerne førte til i alt 466 sigtelser, hvoraf langt de fleste skyldtes for høj hastighed, kørsel uden førerret og lignende. Fartmålingerne resulterede blandt andet i 54 klip, 15 betingede og en enkelt ubetinget frakendelse af kørekortet.

Der blev ikke sparet på klichéerne ved Danmarsk Hurtigste Bil i Padborg i weekenden, men politiets massive tilstedeværelse var en streg i regningen for mange. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Udover fartmålingerne blev 461 biler undersøgt for at kontrollere, om de overholdt reglerne i Færdselsloven. Der blev konstateret 101 sager med fejl og mangler, 50 biler blev kaldt til syn, 17 nummerplader blev inddraget og fire køretøjer beslaglagt. To af bilerne blev beslaglagt på grund af konstruktive ændringer på bilen, en på grund af vanvidskørsel og den fjerde fordi føreren kørte i frakendelsestiden for tredje gang, oplyser Syd- og Sønderlyllands Politi i en pressemeddelelse..

- Vi planlægger vores indsatser efter mange forskellige hensyn. Når så mange køretøjer samles på et sted, er det fornuftigt, at vi gør en indsats for at sikre, at bilerne overholder lovgivningen og ikke udgør en fare for nogen, begrundede vicepolitiinspektør Knud Reinholdt, leder af Færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, sine kollegers tilsyneladende massive tilstedeværelse.

Politiet: For at øge sikkerheden

Ekstra Bladet talte med flere deltagere og tilskuere, som ytrede sig i meget irriterede vendinger om politiet. Nogle mente endda, at ordensmagten med sin fremfærd var i gang med at ødelægge en harmløs drengerøvskultur og et arrangement, som mange med benzin i blodet ser frem til hvert år.

Men det ændrer ikke ved, at Syd- og Sønderjyllands Politi mener, at der er gode grunde til at være til stede netop ved en begivenhed som DHB i Padborg i weekenden.

Der var også tid til hygge og socialt samvær, selvom frustrationerne over politiets fremfærd fyldte en del ved DHB i Padborg. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Når det handler om fejl og mangler ved køretøjerne, så giver vi en bøde for at overtræde færdselsloven og i mange tilfælde bliver bilen efterfølgende indkaldt til syn, så man kan tjekke, om der er rettet op på fejlene, forklarer vicepolitiinspektør Knud Reinholdt og fortsætter:

- Derudover har vi mulighed for at beslaglægge en bil, hvis vi har begrundet mistanke om, at der er lavet ulovlige ændringer, og vi har brug for at sikre bilen for at få fastlagt, om der er tale om en overtrædelse af Færdselsloven. I alle tilfælde handler det om at øge færdselssikkerheden for både bilejere og alle andre.

Smart i en fart kostede

En del af sagerne bunder ifølge politiet i, at et køretøj er blevet modificeret for at få et smartere udtryk i bilejernes - og Padborg-deltagernes - øjne. Der findes mange forskellige former for ulovlige ændringer, som færdselspolitiet jævnligt støder på. Blandt andet er det populært at fjerne tildækningen af luftfiltre og fjerne lydpotten, så bilerne larmer og forurener mere, end færdselsloven tillader:

- Hvis bilen larmer mere end tilladt, så generer man andre mennesker, ligesom bilen medvirker til øget luftforurening, hvis den udleder mere CO2 end tilladt, siger vicepolitiinspektør Knud Reinholdt.

Opfindsomheden var stor og den deraf følgende underholdning med til at bringe smilene frem, trods de mange bøder, berettede Ekstra Bladets mand i Padborg. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Færdselsbetjentene registrerede også en del tilfælde, hvor undervognen er sænket eller hvor dækkene er monteret forkert.



- Begge dele er farligt i trafikken. Blandet andet får bilen ændrede køreegenskaber, når bilen sænkes. Monterer man dækkene forkert, så risikerer man, at de sprænger, siger vicepolitiinspektøren.

Farlig frontrude

Udover de omtalte modifikationer, så er det populært at sætte streamers i vinduerne eller hænge ting op i forruden.



- Hvis man ikke har det fornødne udsyn hele vejen rundt i bilen, er der risiko for, at man bringer både sig selv og andre i fare, forklarer Knud Reinholdt.

Det var ikke inde på selve racerbanen i Padborg Park, at politiet greb ind, men i området uden for, hvor hundredvis af privatbiler blev noteret for overtrædelser af Færdselsloven. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Efter de nye, strammere regler om at beslaglægge biler trådte i kraft i marts 2021, viste det sig et år senere, at 988 biler, ifølge tal fra Rigspolitiet, blev beslaglagt i løbet af det første år.

Hvis man får beslaglagt sin bil, er det muligt for bilejeren at indbringe beslaglæggelsen for retten.