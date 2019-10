Hundredvis kørte på løbehjul: Nu mister de kørekortet

Hvad der for nogen kan virke som en uskyldig forseelse har fået alvorlige konsekvenser ved den tyske giga-fest Oktoberfest.

Således har hundredvis af gæster fået nappet kørekortet, efter at de har kørt på de kontroversielle elløbehjul i beruset tilstand.

Det skriver CNN Travel.

Arkivfoto: AP/Matthias Schrader

I alt har politiet i München stoppet 414 berusede personer på elløbehjul i løbet af festlighederne. Heraf har 254 af dem mistet kørekortet til deres bil.

Stor byrde

Færdselsreglerne i Tyskland foreskriver, at el-løbehjulet, der blev lovligt i juni i år, er et motoriseret køretøj, hvorfor loven om kørsel i påvirket tilstand også gælder ved brug af de tohjulede racere.

Oktoberfesten varede fra 19. september til 4. oktober, og her fandt det lokale politi ud af, hvor stor en byrde elløbehjulene faktisk var.

Ifølge CNN brugte politiet således masser af tid på at fjerne ulovligt parkerede løbehjul, mens de lavede forebyggende arbejde ved at stoppe fulde folk i at tage dem i brug. Og altså inddrage en masse kørekort.

Flere millioner mennesker deltager hvert år i den årlige Oktoberfest i München.

