Hundredvis på barrikaderne: Ny sag om social dumping

Det forventes, at et par hundrede murer, tømrer og stilladsarbejdere vil demonstrere på torsdag i Valby

Sidst stilladsarbejdere var på barrikaderne endte det i tumult og med voldsomme episoder. På torsdag er de igen på banen.

Et byggeri under storentreprenøren Dansk Boligbyg er således endnu engang kommet under beskyldning for social dumping.

Denne gang gælder det et større byggeri af kollegieværelser tæt ved Valby Idrætspark, hvor der i følge Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) under 3F skulle arbejde rumænske murere uden overenskomst.

Det er kun 14 dage siden, at 3F sidst var på barrikaderne og protestere mod Dansk Boligbyg, da man havde konstateret udenlandske arbejdere uden overenskomst på det meget omtalte byggeri af et seniorbolig-fællesskab på hjørnet af Tikøbgade og Lundtoftegade.

Det udviklede sig til voldsomme episoder, da stilladsarbejderne sidst var på barrikaderne. Foto; EB TV

Det var også her, at det gik helt galt i december måned. Her kulminerede længere tids tumult med, at op mod 400 stilladsarbejdere samlede sig i protest mod, at en af Dansk Boligbyg underentreprenør, DS Byggeri, stod bag social dumpning på pladsen.

På torsdag kl 08.00 vil BJMF så afholde endnu en demonstration mod Dansk Boligbyg og firmaets underentreprenører. Det sker for at bakke op om de forhandlere, der skal mødes med entreprenøren og Dansk Byggeri for få dem til at underskrive en overenskomst.

- I forbindelse med sagen i Tikøbgade, hvor der også var hyret et murerfirma uden overenskomst ind, blev der lovet bod og bedring fra firmaets side. Nu står vi så med endnu med en sag, hvor Dansk Boligbyg har udenlandske murere – i dette tilfælde rumænere – gående på deres byggeplads uden overenskomst, siger Rasmus Kreutzmann, faglig sekretær i 3F BJMF.

- Vi forventer, at der kommer et par hundrede fagforeningsmedlemmer fra forskellige brancher og bakker op på torsdag - og herudover har vi også hørt at stilladsklubben kigger forbi. Så det er et ret markant signal, der bliver sendt, siger han.

Mødet mellem 3Fs og BMJF's forhandlere og Dansk Byggeri skal finde sted klokken 09.00 - og bliver der ikke skrevet under, så er konsekvenserne klar ifølge Rasmus Kreutzmann

- Så kommer der konflikt, siger han

Dansk Boligbyg, der har hovedkontor i Horsens, havde i regnskabsåret 18/19 en omsætning på 1,5 mia. kroner og et overskud efter skat på 22,5 mio. kr.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktør Anton Nørgaard, der gennem sit holdingselskab ejer mellem 10-14,99 procent af Dansk Boligbyg.

Ved den seneste konflikt for 14 dage siden på byggeriet i Lundtoftegade endte Dansk Boligbyg med at underskrive en overenskomst med de udenlandske arbejdere.

Den nye demo mod social dumping finder sted på Julius Andersens Vej 4 i Valby.