Hundredvis strandede på krydstogtskib

Først blev skibet nægtet at kunne lægge til kaj i Adelaide. Siden fulgte Christchurch, Dunedin og Hobart.

Den pludselige fjendtlighed overfor skibet 'Viking Orion', der kan huse op mod 930 personer, skyldes fund af såkaldt 'biofoul' på skibets skrog, som består af mikroorganismer, planter, alger eller små dyr.

Naturbeskyttelse

Derfor har skibet siden 26. december været strandet 27 kilometer ude i australsk farvand, da fundet kan bringe invasive arter ind i den australske natur, skriver BBC.

Håndteringen er ifølge australske fiskerimyndigheder 'almindelig praksis.'

- Professionelle dykkere blev hurtigt inddraget af skibets selskab for at rengøre skroget, mens det ligger ved anker i australsk farvand, lød meldingen fra myndighederne.

Intense frustrationer

De fire missede ophold på landjorden og de ufrivillige dage spenderet til søs møder stor frustration blandt skibets mange gæster.

- Intensiteten af frustrationen og vreden vokser blandt passagererne, udtaler Kenn Heydrick, der er ombord på Viking Orion.

Andre går skridtet videre, og kalder på Twitter turen for en 'helvedesrejse'.

- Jeg har grædt gentagne gange, både over det økonomiske slag efter at have sparet op i to år og tabet af minder og oplevelser, lyder det.

Det forlyder at skibet har kurs mod havnen i Melbourne, hvor det lægger til kaj 2. januar. Kompensationsordninger for de mange strandede gæster skulle være undervejs, lyder det fra selskabet Viking.