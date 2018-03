Hunds ejer blev myrdet for fire måneder siden - nu har hospital opgivet at flytte den

Billedet af en hund, der nægter at forlade indgangen til hospitalet, hvor hans ejer døde for flere måneder siden, går verden rundt

Et billede af en hund, der indtil for fire måneder siden tilhørte en hjemløs mand i den brasilianske by Aracatuba, går lige nu verden rundt som et stærkt bevis på, at hunden virkelig er menneskets bedste ven.

Ejeren blev brutalt stukket ned med en kniv, og blev kørt med ambulance til hospitalet. Hunden løb efter ambulancen hele vejen til hospitalet.

Kort efter ankomsten døde den 59-årige hjemløse hundeejer, men det ved hunden ikke, og siden har den nægtet at forlade sin plads ved indgangen til hospitalet.

Det skriver avisen Globo.

- Han er ekstremt tam, rolig og stille, siger hospitalets direktør, Osvaldo Palota Sobrinho, om hunden, der ikke på noget tidspunkt har forsøgt at komme indenfor på hospitalet. I stedet har den pænt, men forgæves, ventet lige foran indgangen. Lige med undtagelse af et par timer dagligt, hvor den går ud for at finde mad, indtil den igen vender tilbage til sin plads.

På et tidspunkt lykkedes det hospitalet at finde et nyt hjem til hunden, men den stak af og løb de tre kilometer tilbage til hospitalet.

Hospitalets ledelse har derfor nu opgivet at fjerne hunden fra sin foretrukne plads, og giver den i stedet tæpper, mad og vand, så den kan overleve.

Sagen og billederne af den ekstremt loyale lille fyr har de seneste dage vakt en del opmærksomhed på de sociale medier, og på Reddit, hvor historien også er blevet lagt op, bliver den diskuteret flittigt.

’Til alle, der ikke ved det, lad altid små kæledyr lugte til en afdød ejer eller søskende, så de ikke konstant leder efter deres menneske/ven. Jeg har hørt skrækhistorier om hunde, der aldrig blev de samme igen efter at et kæledyr blev taget til dyrlægen for sidste gang, og de ikke blev involveret’, lyder en af de mange kommentarer, historien har fået på Reddit.