Hungry solgt: Jesper Buch scorer kassen

Der er penge i take-away. Det er Jesper Buch et levende bevis på.

Den danske take-away-tjeneste Hungry er nemlig blevet solgt for et stort millionbeløb.

Ifølge Finans er de nye ejere Delivery Hero fra Tyskland, der i forvejen ejede 44 procent af Hungry.

Handlen værdisættes til godt 250 millioner kroner, hvilket betyder, at den danske rigmand Jesper Buch tjener 'et tocifret millionbeløb'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

For anden gang er Jesper Buch med i et millionsalg af en take-.away-tjeneste. Foto: Per Arnesen

Næststørste exit

Den 46-årige investeringsløve solgte i 2011 take-away-giganten Just-eat og har sidenhen kastet sig ud i en bred vifte af investeringer.

Løvens Hule-dommeren har blandt andet - indtil nu - ejet 15 procent af Hungry.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Kom tættere på Jesper Buch og de fire andre 'Løvens Hule'-dommere her. Kom tættere på Jesper Buch og de fire andre 'Løvens Hule'-dommere her.

Salget af Hungry markerer en af Jesper Buchs største exit-handler, fortæller han til Finans.

- Det er min næststørste exit gennem tiderne. Så jeg har virkelig optur på lige nu og er bare taknemmelig for, at jeg fik lov at være med, selvom solen ikke skal skinne på mig, men derimod Morten Larsen ved det her salg til Delivery Hero, siger han.

Morten Larsen fra Risskov stiftede Hungry i 2012. Han ejede indtil salget 18 procent af tjenesten og kan dermed også stikke et tocifret millionbeløb i lommen.



Hungry er koblet op til mere end 2000 restauranter i Danmark og kunne i 2020 præsentere et overskud på ni millioner kroner.

En række andre investorer er ved salget af Hungry også købt ud af tjenesten. Det gælder blandt andre mediekoncernen JP/Politikens Hus.